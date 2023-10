Uruguayo fue desconvocado por Bielsa debido a que no tenía vacuna que se pedía en Colombia

Una curiosa situación en Uruguay ha desatado un escándalo en la interna de la selección dirigida por Marcelo Bielsa luego de que un futbolista convocado por el entrenador argentino no pudiera viajar a territorio colombiano debido a que no contaba con una vacuna obligatoria para ingresar al país.

Uruguay enfrentará el próximo jueves 12 de octubre al seleccionado cafetero en el Metropolitano de Barranquilla y con el propósito de que los jugadores se adaptaran más rápido al fuerte clima de la capital del Atlántico, Marcelo Bielsa decidió que viajaran directamente desde sus equipos a la concentración en la ciudad colombiana.

Con ello no harían paradas previas en Uruguay y poco a poco se acoplarían al clima de Barranquilla. Sin embargo, hubo uno de los futbolistas que no pudo llegar hasta la ciudad debido a que no contaba con la vacuna de la fiebre amarilla y la aerolínea no le permitió subirse al avión con destino a la capital del Atlántico.

Se trató de José Luis Rodríguez, lateral derecho de Vasco da Gama, apodado como el ‘Pumita’, quien fue confirmado por su mismo club para la doble fecha eliminatoria, pero este lunes no apareció en el listado final de Bielsa y tuvo que reincorporarse a los entrenamientos del equipo brasileño.

La prensa uruguaya aseguró que ‘Pumita’ sí estaba inicialmente convocado y buscó alternativas de todo tipo para viajar por su cuenta hasta Montevideo y desde allí, viajar a Barranquilla, sin embargo, cuando aterrizó en la capital uruguaya se enteró de que la AUF había decidido desafectarlo de la concentración.

“Vasco da Gama informa que acaba de anunciar que el lateral Puma Rodríguez ha sido cortado de la convocatoria para los próximos compromisos de la Selección de Uruguay por las eliminatorias al Mundial 2026. El deportista se presentará con normalidad este martes 10 de octubre”, indicaron en un comunicado desde el club brasileño.

Convencimiento uruguayo

Uruguay "está en condiciones" de vencer a Colombia y a Brasil en la próxima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, aseguró el el entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, y llamó a "evitar" los errores cometidos contra Ecuador.

Más información: Eden Hazard anunció de manera emotiva su retiro del fútbol a sus 32 años

La Celeste se medirá ante Colombia el próximo jueves 12 en Barranquilla y ante Brasil el martes 17 en Montevideo, tras ganarle 3-1 a Chile de local y perder 2-1 ante Ecuador en Quito, al iniciarse el mes pasado la clasificatoria hacia la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.