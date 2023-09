“Me pareció cobarde lo de Santa Fe en el clásico”: Carlos Antonio Vélez

Lo sucedido en el estadio El Campín entre Independiente Santa Fe contra Millonarios sigue dejando de que hablar entre todos los fanáticos del fútbol colombiano, quienes por medio de las redes sociales han expresado su opinión tras el triunfo del equipo cardenal contra los dirigidos por Alberto Gamero.

Uno de los que se pronunció tras lo acontecido fue Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN, que por medio de su columna de opinión ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, dio su visión de lo que dejó el clásico 313, afirmando que el equipo de Bodhert fue “cobarde” a pesar del triunfo contra su rival de patio.

“Luego del segundo gol de Millonarios, Santa Fe se muere del miedo, comienza a tocar la pelota, y eso en un momento es válido, siempre y cuando el rival este completo, ¿pero contra un equipo que tiene nueve? Al rival se le respeta no perdonando, si se presenta la oportunidad de hacerle 10 goles hay que hacerlos (…) Me pareció tan cobarde lo de Santa Fe ayer, pero tan cobarde y que no se dieron cuenta de que fueron superiores desde el minuto uno al 90 que el rival”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Sin embargo, Santa Fe no fue el único que recibió críticas del reconocido periodista, puesto que Millonarios y Alberto Gamero también estuvieron en la opinión de Carlos Antonio Vélez, quien afirmó que la actuación del equipo bogotano fue “irresponsable, populista y tribunero”.

“Millonarios ganaba el clásico uno a cero sin merecerlo, cuando le expulsan los dos jugadores debió cambiar, que hubiera hecho yo, me meto a atrás y le digo al rival que me ataque, si me empatan sigo aguantando. Pero seguir jugando igual a igual es irresponsable, populista y tribunero, de recocha y por eso se comió cuatro (…) Yo desconocí al profesor Gamero, una necedad, unas ganas de mostrar de porque yo soy Millonarios siempre atacó y no”, añadió el manizaleño.

Hubert Bodhert habló tras el triunfo contra Millonarios

Santa Fe, quien contó con el apoyo de su hinchada en el 'coloso de la 57', festejó su primer triunfo como visitante en el clausura 2023 y se reafirmó en los primeros puestos. Los 'cardenales' no le ganaban a los 'azules' desde el 6 de octubre de 2022, día en el que remontaron un 0-2 y terminaron ganando por 3-2. Además de cortar esta mala racha contra su rival de patio, le arrebataron un importante invicto a Millonarios como local (llevaba 21 fechas sin perder en casa en el ámbito liguero).

“Me gusta el día a día del equipo, nos vamos convenciendo de las forman y fórmulas, vemos a un Santa Fe diferente de la primera fecha, hemos trabajado con buena disposición para entender lo que tenemos seguimos creciendo este equipo no tiene techo”, empezó diciendo el exentrenador de Alianza Petrolera.