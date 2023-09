Vélez sobre falta de jugadores del FPC en selección: "Irá a los estadios a comer lechona"

Mucho se ha discutido por la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Venezuela y Chile para el inicio de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026. Después de mucho misterio, Néstor Lorenzo publicó su lista de 23 jugadores en las que hay algunas sorpresas.

Las más sonoras quizás son las inclusiones de Richard Ríos y Santiago Arias, y la ausencia de Yaser Asprilla, pero en líneas generales es una buena nómina y coherente con el nivel de los jugadores en los amistosos bajo el ciclo del DT argentino.

Sin embargo, para Caros Antonio Vélez, no deja de causarle extrañes el hecho que no estén dos de los mejores jugadores en la última fecha Fifa contra Irak y Alemania: Asprilla y Kevin Castaño. Pero destacó la labor de Lorenzo a la hora de dirigir los partidos y su lectura para corregir errores y superar al adversario.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de Colombia

En diálogo con el Space de Twiter Los Suplentes, de NoticiasRCN.com, el comentarista del Canal RCN aseguró que tiene "el mejor concepto de Lorenzo dirigiendo. Sus convocatorias son las que me parecen muy extrañas, es como si estuviera cumpliendo compromisos. Por ejemplo con Devis Vásquez, yo sé que fue un recomendado de Óscar Córdoba y está bien que le quiera hacer un favor a alguien, pero siempre hay una piedrita de discusión en las convocatorias".

Por ejemplo, para Vélez, una de las fallas en esta convocatoria de Lorenzo fue la casi nula inclusión de jugadores con presente en el fútbol colombiano, el único que hace parte de la lista de 23 convocados es Álvaro Montero. El reproche del reconocido comentarista es porque el entrenador ha realizado varios microciclos de trabajo con futbolistas de la liga local y asiste recurrentemente a los estadios del país para observarlos, pero no los tuvo en cuenta.

"Yo también me he interrogado que en cada partido de campeonato vemos a Lorenzo en el estadio. ¿Y él a qué irá? Porque uno supone que va a mirar qué hay, y la verdad es que hay. En el FPC hay mejores jugadores que los que llamó. Mateo Puerta es mucho más que Santi Arias. En el medio, Gustavo Puerta, Sebastián Gómez y Juan Camilo Portilla son más que Wilmar Barrios. Sin hablar que hay más jugadores. Me dicen James, entonces yo preguntó en dónde están Daniel Cataño y Macalister Silva. Hacer rato Yerry Mina no juega bien y en Colombia tenemos a Juan Felipe Aguirre, Andrés Llinás y Jeisson Quiñones. En el FPC sí hay jugadores para ocupar los sitios de estos que hacen parte de la legión que fracasó en la eliminatoria pasada y que yo creo que ya cumplieron su ciclo", señaló.

"Además son suplentes. James es suplente en Sao Paulo, Mina no ha jugado en tres partidos con Fiorentina. No entiendo cómo es que Lorenzo va a todos los partidos del fútbol colombiano, lo vemos en todas partes, o será que va a comer lechona o qué, pero parece que no va a ver a los jugadores porque si los viera, seguramente tendría a más de uno en esta convocatoria y no solo a Montero", continuó.

El reproche de Vélez a Lorenzo

Carlos Antonio Vélez también recordó el controvertido episodio de los amistosos de junio cuando Álvaro Montero y Kevin Mier, por estar convocados a la Selección Colombia, se perdieron partidos importantes de cuadrangulares de liga con Millonarios y Nacional, respectivamente. Por lo que su crítica va a los motivos de Néstor Lorenzo para convocar jugadores de liga en amistosos y no en partidos oficiales si es que son tan importantes para el proceso.

"Ahora, hay una cosa más grave. Es que recuerden el daño que le hizo a Millonarios y a Nacional, en pleno campeonato y con partidos decisivos se llevó a Montero y a Mier. El año pasado se llevó a Llinás y a Montero en medio de una final de Copa y no hubo poder humano que los dejara aquí. Se los llevaba a amistosos y afectaba a los equipos en los partidos importantes, pero cuando llega el 'lomito' no los llama. Ese es otro objeto de crítica sin ninguna duda", concluyó.