🔴EN VIVO🔴Argentina vs. Austria: siga en directo la segunda salida de Lionel Messi en el Mundial 2026

La Selección Argentina vuelve a escena este lunes en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se enfrenta a Austria en un duelo clave del Grupo J.

El partido se disputa en el Dallas Stadium desde las 12:00 del mediodía (hora colombiana) y genera gran expectativa por la segunda aparición de Lionel Messi en el torneo.

Argentina llega como vigente campeona del mundo y con la moral en alto tras su contundente victoria en el debut. Austria, por su parte, también arrancó con triunfo y sueña con dar un golpe que le acerque a la clasificación.

Argentina busca otro paso firme con Messi como figura

La Albiceleste inició el Mundial con una actuación destacada ante Argelia, donde Lionel Messi brilló con tres goles y volvió a demostrar su vigencia a pocos días de cumplir 39 años. Con ese rendimiento, el capitán igualó registros históricos en la competencia y reafirmó su papel como líder del equipo.

RELACIONADO Cabo Verde logró histórico resultado ante Uruguay y la puso contra las cuerdas en el Mundial de 2026

Para este compromiso, el técnico argentino mantendría la base del once inicial, aunque con una modificación obligada. Nahuel Molina ingresaría en lugar de Montiel, quien presenta una sobrecarga muscular. El resto del equipo se mantendría sin grandes cambios, apostando a la continuidad del buen funcionamiento.

Austria confía en la estrategia y el balón parado

El equipo dirigido por Ralf Rangnick llega con confianza tras su victoria en el debut frente a Jordania. Aunque no parte como favorito, Austria sabe que sumar al menos un punto sería clave en sus aspiraciones de clasificación.

RELACIONADO Estas son las selecciones que han quedado eliminadas en lo que va del Mundial de 2026

Uno de sus principales argumentos ha sido la pelota quieta, una herramienta con la que ha generado gran parte de su peligro ofensivo. De hecho, siete de sus últimos diez goles en Mundiales han llegado desde acciones a balón parado, un dato que Argentina no puede subestimar.

Un duelo que puede definir el Grupo J

Este partido podría ser determinante para el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026. Argentina busca asegurar su paso a la siguiente ronda con puntaje perfecto, mientras que Austria quiere seguir sorprendiendo en el torneo.

El mundo del fútbol estará atento a la segunda salida de Messi en el Mundial, en un duelo que promete emociones desde el primer minuto.