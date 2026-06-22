A lo 'Dibu' Martínez: arquero de Austria desconcentró a Messi y le hizo fallar un penalti

Lionel Messi protagonizó una de las acciones más inesperadas del partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El capitán argentino desperdició un penalti en los primeros minutos del encuentro, una situación poco habitual para una de las grandes figuras del fútbol mundial.

La jugada se produjo al minuto 8, cuando el árbitro sancionó una falta dentro del área sobre Lautaro Martínez. Tras revisar la acción en el VAR, el juez confirmó la infracción y señaló el punto blanco, generando una gran oportunidad para que la Albiceleste se adelantara en el marcador.

Las maniobras del arquero de Austria antes del cobro

Antes de que Messi ejecutara el disparo, el arquero austríaco Alexander Schlager protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención de los espectadores. El guardameta realizó distintos movimientos, gestos y acciones para intentar desconcentrar al campeón del mundo.

La estrategia recordó a muchos seguidores del fútbol las actuaciones de Emiliano “Dibu” Martínez, famoso por utilizar recursos psicológicos para presionar a los cobradores rivales en momentos decisivos.

Schlager no tocó el balón, pero sí logró alterar el ambiente previo al lanzamiento. El resultado fue un remate fallido de Messi que desató la celebración del portero austríaco y de sus compañeros.

Un momento poco común para Lionel Messi

A lo largo de su carrera, Messi ha convertido una gran cantidad de penaltis en partidos decisivos. Por eso, el fallo generó sorpresa tanto en el estadio como entre los aficionados que seguían el compromiso alrededor del mundo.

Más allá del error del argentino, la atención se centró en la actuación de Schlager, quien utilizó la presión mental como una herramienta para intentar inclinar la balanza a favor de su selección.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos compararon al arquero austríaco con el “Dibu” Martínez por su manera de intervenir en el duelo psicológico previo al cobro.