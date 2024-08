VIDEO | Así fue el reencuentro de Ángel Barajas y su madre tras ganar la medalla de plata

El encargado de revolucionar los medios deportivos en las últimas horas es Ángel Barajas, gimnasta colombiano, quien fue el encargado de entregarle a Colombia la primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que desató locura en todo el territorio nacional sobre todo en el Norte de Santander.

El cucuteño tuvo una gran presentación en la final de la barra fija en gimnasia artística, logrando ocupar el segundo puesto con una calificación de 14.533, igualando con el japonés Shinnnosuke, quien fue el encargado de llevarse la presea dorada por la ejecución mayor que tuvo en su presentación.

Así fue el encuentro de Ángel Barajas y su madre tras ganar la medalla

Luego de obtener la presea plateada y hablar con los medios de comunicación, Ángel Barajas tuvo el reencuentro más especial, pues en medio de la zona mixta se vio con su mamá, quien con un abrazo profundo felicitó al deportista de 17 años, quien en medio de lágrimas y un momento muy especial le agradeció a su madre por todo lo realizado antes y durante los Juegos Olímpicos.

El encargado de dar a conocer el momento exacto del reencuentro del cucuteño y su madre fue César Augusto Londoño, quien por medio de sus redes sociales publicó el video del abrazo entre Ángel Barajas y su madre, el cual se comienza a ser viral entre todos los seguidores colombianos, quienes celebraron como nunca la primera medalla de Colombia en las justas olímpicas.

“Felicitaciones. Estoy agradecía por tantas alegrías que nos das. La gloria y la honra sean para Dios (…) Te amo, te amo”, fueron las palabras de la mamá de Ángel Barajas, quien luego del abrazo con su madre atendió a algunos medios de comunicación, quienes felicitaron al colombiano por su primera presea en las justas olímpicas.

Ángel Barajas y su primera medalla olímpica

“Primero agradecerle a Dios. Yo hice lo humanamente posible, pero él fue el encargado de darme esta medalla. Es un sueño cumplido, me siento muy feliz y siento que a mi corta edad he logrado mucho, hoy hice un gran trabajo (…) Disfruta lo que más amo hacer y se dieron los resultados”, fueron las primeras impresiones de Ángel Barajas tras la medalla de plata en París 2024.

Además, agregó: “Yo no pensé que me faltara un elemento de más, reo que estaba allá arriba, feliz, tenía listo el esquema, me afané un poco al salir. Gracias a dios se pudo la de plata, pero para mí es de oro, de todo. Muchas gracias por el apoyo a la distancia, se siente ese amor, ese cariño”.