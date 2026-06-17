Los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

La Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 con una importante victoria frente a Uzbekistán en Ciudad de México. El equipo de Néstor Lorenzo se impuso con un 3-1 en un partido lleno de suspenso, pero que dejó 3 puntos al equipo y líder del grupo K.

Durante el trámite del compromiso, hubo varios momentos que generaron conversación en redes sociales. Entre ellos, la barrida de Abdukodir Khusanov que se llevó por delante a un camarógrafo, el blooper de Camilo Vargas en el gol uzbeko y el rendimiento individual de algunos jugadores.

Los memes que dejó el Colombia vs. Uzbekistán