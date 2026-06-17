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Los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

En redes sociales hay furor por la victoria de la Selección Colombia en el debut de la Copa del Mundo 2026.

Selección Colombia vs Uzbekistán Mundial (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 17 de 2026
11:03 p. m.
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La Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 con una importante victoria frente a Uzbekistán en Ciudad de México. El equipo de Néstor Lorenzo se impuso con un 3-1 en un partido lleno de suspenso, pero que dejó 3 puntos al equipo y líder del grupo K.

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Durante el trámite del compromiso, hubo varios momentos que generaron conversación en redes sociales. Entre ellos, la barrida de Abdukodir Khusanov que se llevó por delante a un camarógrafo, el blooper de Camilo Vargas en el gol uzbeko y el rendimiento individual de algunos jugadores.

Los memes que dejó el Colombia vs. Uzbekistán

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