¡Empujones y puños! Jugadores de Santa Fe y Cali protagonizaron fuerte 'gresca' en el camerino

Una vez más la violencia se vuelve a tomar el fútbol colombiano. En esta oportunidad los protagonistas fueron los jugadores de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, quienes tuvieron un fuerte enfrentamiento en plena tanda de penales, haciendo que la tensión se adueñara de todo el estadio El Campín.

Tras lo sucedido en el gramado del ‘Coloso de la 57’, los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos trasladaron la pelea a la boca túnel de los camerinos, pues luego de que se diera la clasificación del equipo bogotano, se dio a conocer un video de la fuerte pelea que se presentó en la ‘zona mixta’ del Campín, generando todo tipo de comentarios entre los aficionados.

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer los empujones que se presentaron en el pasillo rumbo a los camerinos, donde los jugadores del Deportivo Cali mostraron su inconformismo por lo sucedido con el arquero ‘azucarero’ en la tanda de penales, donde le quitaron la toalla donde tenía estudiado los cobradores del equipo cardenal.

“Muy caliente termino el juego en el Campín. Deportivo Cali terminó muy caliente por la “jugadita” de Santa Fe y según ellos por tratos del cuerpo técnico del local con frases como; “Los vamos a matar”, fueron las palabras de la página Fútbol Colombiano en su red social Twitter.

Muy caliente termino el juego en el Campín 🔥. Deportivo Cali terminó muy caliente por la “jugadita” de Santa Fe y según ellos por tratos del cuerpo técnico del local con frases como; “Los vamos a matar”. pic.twitter.com/5L1jfsjYJp — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) August 17, 2023

¿Qué pasó entre Deportivo Cali y Santa Fe?

En rueda prensa de Independiente Santa Fe, Hubert Bodhert, entrenador del equipo bogotano, explicó los detalles por la razón que se presentó el fuerte enfrentamiento entre ambos banquillos, dejando claro que no iba a permitir que los jugadores del Cali irrespetaran a sus jugadores en su propia casa.

“Lo que pasó fue lo siguiente. En el primer penal pasaron ellos al frente de nuestro banquillo, me aguanté, pasó la segunda no dije nada, cada cobró de nosotros era un problema para ellos. Ya en la tercera no me aguante (…) Por cada penal de nosotros nos van a formar un problema al portero mío, ¿estando en mi casa? En la tanda de penales todos tenemos un banquillo y nadie por invadir el espacio del otro, en ningún estadio”, agregó el entrenador del equipo bogotano.

Además, dejó claro que de parte de él todo quedó en el terreno de juego, asegurando luego del altercado tuvo la oportunidad de hablar con Jaime De La Pava, entrenador del Deportivo Cali.

“Ya lo que demás pasó fue temas de calentura, pero ya, esto es fútbol y todo queda en el terreno de juego. Ya hablé con el entrenador del Cali y le pedí disculpas si en algún momento lo llegué a ofender”, finalizó el entrenador de Independiente Santa Fe.