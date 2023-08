'Bolillo' Gómez pidió tranquilidad y paciencia en el Junior: “Esperemos que se calmen las aguas”

La situación para Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en el Junior de Barranquilla es cada vez más complicada, sobre todo, luego de la eliminación de la Copa Colombia a manos del Cúcuta Deportivo, que venció en la tanda de penales al equipo tiburón y agudizó la crisis deportiva que atraviesa el equipo rojiblanco.

Tras la derrota en el gramado del Metropolitano de Barranquilla, 'Bolillo' Gómez habló de lo que fue el compromiso frente al equipo motilón, dejando claro que son conscientes de la difícil situación que vive el club, pero que los aficionados la hacen cada vez más compleja en el escenario deportivo.

“Lo que pasa es que el ambiente se ve muy difícil porque no ganamos, hay unos hinchas que actúan normalmente, muestran su descontento porque no se gana, y más hoy que lo elimina un equipo de la Primera B, entonces es peor el ambiente todavía. Está difícil para jugadores acá en el estadio, para nosotros también”, agregó el entrenador en rueda de prensa.

Sin embargo, a pesar del mal momento, el entrenador antioqueño pidió paciencia y tiempo para el trabajo del equipo tiburón, puesto que aseguró que a pesar de la derrota frente al equipo de segunda división, Junior mostró una cara totalmente diferente.

“Con el equipo venimos trabajando la zona ofensiva. El equipo mejorará, se lo digo, yo lo sé. Tiene buenos jugadores, esperemos que se calmen las aguas. El equipo está muy formado para lo que es el futuro de Junior, es un equipo que se ha trabajado mucho en ese aspecto, por ahí hay 15 jugadores que se están visualizando para el 2024, la unión de este grupo debe dar mejor resultados, estamos colgados de la noche, pero se darán los resultados. El año entrante habrá un equipo muy fuerte, de los muchachos que estarán ahí”, añadió Bolillo Gómez.

Momento hostil para los jugadores

Por último, Bolillo Gómez habló de la situación que vive los jugadores al momento de entrar al terreno de juego, afirmando que la energía de los aficionados se siente en los jugadores, quienes entregaron todo en el compromiso de vuelta de la Copa Colombia frente al Cúcuta Deportivo.

“Hubo una cosa hoy que a mí me extrañó mucho. Tenemos dos opciones y ellos tienen una y la meten y se nos complica el partido. Cuando el árbitro pita el penalti a favor de Junior, la gente en la tribuna insultándonos, porque lo pitaron y lo hacemos. ¿Esta tribuna no es de Junior pues? Esas energías se sienten. No jugamos tan mal como se mira, individualmente se entregaron mucho los muchachos”, finalizó el entrenador.