¡Conmovedor! Lionel Messi rompió en llanto por el desgarrador relato de un compatriota

La obtención de la tercera estrella de la Selección Argentina ha hecho que varios aficionados y seguidores de Lionel Messi y la ‘albiceleste’ expresen su sentimiento por medio de las redes sociales, haciendo que varios jugadores de la ‘Scaloneta’ se conmuevan con los diferentes relatos que se han dado a conocer.

Uno de los relatos que más ha dado a conocer es el del programa Perros de la Calle (Urbana Play), el cual es conducido por Andy Kuznetzoff, el cual tuvo como invitado al escritor Hernán Casciari, quien compartió un pedacito del texto que hizo sobre Lionel Messi, haciendo que el rosarino se conmoviera y derramara algunas lágrimas por el conmovedor relato.

En medio de la entrevista, el escritor dio a conocer la reflexión que hizo sobre Lionel Messi, el cual cuenta todo lo que tuvo que vivir el astro argentino en sus inicios en el fútbol profesional y durante su carrera deportiva, aguatándose los insultos y criticas que se generó en la prensa argentina por su situación en la albiceleste.

“Yo me acuerdo de que los sábados del 2003 a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, se transmitía en directo los partidos de las inferiores del Barça. Los sábados a las 11 y media y los domingos a las 9 y 30, en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas: ‘¿cómo hacemos dulce de leche hirviendo lata leche condensada?’ y ‘¿a qué hora juega el chico rosarino de 15 que hacía goles todos los partidos?’”, inició el relato el escrito.

Luego de contar su historia de niño y sus primeros inicios en las inferiores en el Barcelona, el escritor se refirió a los que se sentían identificados con el rosarino, afirmando que cuando se comenzaron a dar a conocer las críticas no lo podía creer.

“Es difícil explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos de casa. Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona y nos justificó. De qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Messi nos hizo felices de una forma tan serena, y tan natural, y tan nuestra, que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender”, añadió el escritor.

Y agregó: “Pecho frío. Solamente te importa la plata. Quédate allá. No sentís la camiseta. Sos gallego, no argentino. Si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez. Mercenario. Viví quince años lejos de Argentina, y no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más querés en el mundo”, afirmó el escritor.

Finalizó su relato con lo sucedido en el Mundial de Catar 2022, afirmando que Messi cerró bocas de las diferentes críticas que se han generado alrededor del astro argentino, asegurando que su acento no ha cambiado.

“Ganó todo lo que le faltaba y cerró las bocas de sus detractores. Aunque algunos lo encontraron «por primera vez vulgar» frente a un micrófono. Fue cuando dijo: ‘Qué mirá’, bobo, andá payá'. Para nosotros, los que vigilamos su acento durante quince años, fue una frase perfecta, porque se comió todas las eses y su yeísmo sigue intacto”, finalizó el escritor.

Llanto de Lionel Messi

En medio del último programa en mención, el director dio a conocer un mensaje que le hizo llegar Lionel Messi, quien en sus días de descanso en Rosario pudo observar el relato del escritor, haciendo que el jugador argentino estallara en llanto y las redes sociales hiciera viral la conmovedora historia del rosarino.

“‘Anto’ me mostró lo que escribió Hernán, lo que contó, cómo lo contó, fue impresionante; nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto, todo lo que cuenta, muy emotivo. Quería agradecerles y decirles que los escuchamos, que nos emocionamos; me hicieron llorar, quería que lo sepan, les mando un abrazo grande a todos”, fueron las palabras del mensaje de Lionel Messi al escritor.