Miguel Ángel López: "Es un sueño cumplido, pensé que jamás iba a correr la Vuelta a Colombia"

Miguel Ángel López logró un triunfo histórico en la edición 73 de la Vuelta a Colombia. 'Supermán' ganó el prólogo y nueve etapas ratificando con creces su favoritismo en la ronda nacional. El corredor boyacense, de 29 años, ahora se preparará el Tour de Qinghai Lake, el cual arrancará el próximo 9 de julio.

El expedalista del Movistar Team no le cedió ningún terreno a sus rivales. De hecho, Jonathan Guatibonza fue el único ciclista que logró 'arrebatarle' una fracción. En la última década, Félix Cárdenas, Rafael Infantino y Nelson Soto tenían el récord de más victorias de etapa en una misma edición, cada uno con tres. Pues bien, el de Pesca 'pulverizó' ese registro.

"Merecíamos esta Vuelta a Colombia, mi equipo ha trabajado de principio a fin. Gracias a Dios todo se dio perfecto, no hemos tenido ningún inconveniente, ninguna avería, todo fue a nuestro favor. Agradecer el grandísimo esfuerzo que han hecho mis compañeros, mi equipo, el 'profe' José Julián Velásquez", empezó diciendo López en una conversación con Noticias RCN.

Le puede interesar: Rigoberto Urán correrá su décimo Tour de Francia: el EF Education también convocó a Esteban Chaves

"Es un sueño cumplido"

López protagonizó una gesta que se asemeja a la que lograron Ramón Hoyos y Martín Emilio Rodríguez. En 1955, el excorredor nacido en Marinilla ganó 12 etapas en la quinta edición de la Vuelta a Colombia, de las cuales seis fueron consecutivas. Por su parte, 'Cochise' ganó nueve fracciones en 1964.

"Es un sueño cumplido, pensé que jamás iba a correr la Vuelta a Colombia porque me fui para Europa muy pequeño (con 20 años), pensé que iba a terminar mi carrera deportiva allá en Europa. Pero por cosas de la vida acá estamos disfrutando con toda mi familia, con mis padres, mis hermanos, mi esposa, nuestros hijos; mis suegros, que son como mis segundos padres. Estoy feliz de poder cumplir este sueño. He estado muy arropado, nunca me han consentido tanto, estoy muy agradecido con ellos. Estoy muy orgulloso de hacer parte de este equipo", agregó el expedalista del Astana.

Sobre la Vuelta a Colombia

"El ciclismo colombiano es algo muy bonito. La Vuelta a Colombia es una de las carreras más bonitas, parece una WorldTour, es una 'carrerota'. La gente dice que no hay nivel, pero quisiera invitarlos a que se sumen y a que entrenen, que se estrenen a ver qué les pasa", concluyó.