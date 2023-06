Rigoberto Urán correrá su décimo Tour de Francia: el EF Education también convocó a Esteban Chaves

Con el pasar de los días, crece la representación colombiana para la edición 110 del Tour de Francia, el cual arrancará el próximo 1 de julio, en Bilbao (España). Los últimos 'escarabajos' en ser confirmador fueron Rigoberto Urán y Esteban Chaves, quienes le darán una cuota de experiencia al EF Education-EasyPost, formación que liderará el ecuatoriano Richard Carapaz.

'Rigo' se embargará en su décima 'Grande Boucle'. El corredor antiqueño, de 36 años, espera brillar en la ronda francesa, en la cual supo ser segundo en el 2017, por detrás de Chris Froome. El 'Toro de Urrao' podría apostarle a una victoria de etapa, como la que consiguió en la última edición de la Vuelta a España.

Además del medallista olímpico en Londres 2012 y el 'Chavito', Colombia tendrá otros tres 'escarabajos' en competencia (la cuenta podría aumentar): Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez vestirán la camiseta del INEOS Grenadiers; mientras que Harold Tejada integrará la formación del Astana.

“Este será mi décimo Tour de Francia. Tener mucha experiencia en el Tour ayuda mucho. Puedo compartir con el equipo algo de mi experiencia, algo de felicidad. Obviamente, cada Tour es especial, cada Tour es duro y la experiencia es importante, pero las piernas son lo más importante. Para mí, el Tour de Francia significa todo. Es la carrera más grande. El sueño de todo niño es hacer el Tour una vez”, afirmó Urán en un comunicado de su equipo.

Carapaz, Neilson Powless, Alberto Bettiol, Magnus Cort, James Shaw y Andrey Amador completarán la formación estadounidense. Nadie lo ha hecho mejor que 'Rigo' con el EF Education, pues el antioqueño ha conseguido el único subcampeonato de este equipo (2017) y logró otros tres Top-10 (2019, 2020 y 2021).

Por su parte, el 'Chavito' correrá su cuarto Tour. En el 2021, consiguió su mejor actuación, con un notable 13 puesto en la clasificación general.

“Escuché que estaría en el equipo del Tour y es muy emocionante. Después de más de una década de ser profesional, escuchar la noticia me emocionó. Eso significa que es importante. El Tour de Francia es mi sueño. Tenemos un equipo muy bueno y fuerte. Podemos hacer una general agradable. Hay mucha escalada este año: 14 etapas son realmente duras. Y podemos jugar las cartas para ganar etapas con diferentes ciclistas, por supuesto, yo mismo seré uno de los que lo hará con las subidas. Podemos perseguir el maillot de la montaña”, fueron las palabras del corredor bogotano, de 33 años.

