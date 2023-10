Wilder Medina y su fuerte crítica a Eduardo Méndez: "Los directivos quieren acabar con Santa Fe"

Independiente Santa Fe pasa por un momento complicado en años recientes. El equipo no ha podido establecer un proyecto deportivo serio, con un constante carrusel de técnicos en los últimos años, lo que se ha traducido en muy pocas clasificaciones a fases finales y pocas participaciones en torneos internacionales. Actualmente, el técnico de Santa Fe es Hubert Bodhert, y si bien tiene al equipo entre los ocho primeros, ha sido muy criticado por algunos planteamientos y la falta de idea de juego.

Sumado a esto, la hinchada ha criticado muy fuerte al presidente del equipo, Eduardo Méndez, por distintos motivos en los últimos años. Incluso algunos llegaron a increparlo en las tribunas de El Campín.

Algunos exjugadores del equipo han tenido también importantes diferencias con el presidente, por lo que se han visto alejadas de la institución, y han criticado algunos aspectos de su gestión.

Wilder Medina criticó a Santa Fe y Nacional

El más reciente de estos casos provino del exjugador Wilder Medina, quien en la década del 2010 fue uno de los principales referentes de Santa Fe, siendo el goleador del equipo, e integrando el plantel que logró una histórica participación en la Copa Libertadores del 2013.

Medina se refirió a Atlético Nacional y la situación que viven, calificándola como algo "triste".

"Es triste lo que se vive dentro del ámbito de ellos, de las directivas. Algo pasa. Y algo pasa porque Santa Fe también quiere hacer lo mismo con sus directivos. Quieren monopolizar, o realmente quieren es acabar con el equipo. Con Santa Fe", sostuvo el exdelantero.

Wilder Medina hizo especial énfasis en lo que significa Santa Fe, habiendo estado varios años dentro de la institución y sabiendo lo que representa.

"Santa Fe es una institución que no podemos olvidar que es el primer campeón del fútbol colombiano. Ya tiene historia. Es un equipo que ganó la Suramericana. Tuve la oportunidad de jugar ahí, y cuando estuve en esas temporadas, todo fue magnífico, fue perfecto", remarcó.

Wilder Medina y su crítica a Eduardo Méndez

Medina resaltó que en esas temporadas, el dirigente, quien era César Pastrana, estaba cerca a los jugadores y al equipo, indicando que es algo que no hace Eduardo Méndez.

"No están haciendo bien las cosas, no sé qué pasa. Si es de parte de los dirigentes, si es que el presidente tiene otras necesidades o tiene privilegios con algunos otros jugadores, o realmente quiere que al equipo no le vuelva a entrar nada. La hinchada está muy triste con lo que está pasando internamente en el equipo", sostuvo Medina.