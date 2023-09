"Una mano más grande que la Catedral de Manizales": exárbitro sobre el penal que pidió América

Este miércoles 6 de septiembre, América de Cali visitó a Envigado para disputar la sexta fecha de la Liga Colombiana 2023-II. Este compromiso, que estaba aplazado, no tuvo mayores ocurrencias hasta que en el minuto 78', Geindry Cuervo tocó el balón con la mano adentro del área pero el árbitro, Mauricio Mercado, no sancionó penalti, a pesar de que fue a ver la jugada en el VAR.

Cuervo estaba disputando la posición con Edwin Cardona, quien se fue lesionado del Polideportivo Sur. El lateral de la 'cantera de héroes' fue al piso, sin haber sufrido una infracción por parte del exvolante de Boca Juniors. Con la mano acomodó el balón de tal manera, que pudo evitar el ataque 'escarlata' e incluso hacerse con la posesión del esférico. El talentoso mediocampista antioqueño pidió penalti, pero el central no se percató de lo ocurrido.

Fue entonces cuando el VAR, comandado por Ricardo García y asistido por Geovanny Padilla, lo llamó a las pantallas pues percibieron un posible penalti a favor del América. Después de mirar la jugada, Mercado continuó el juego. De inmediato, los 'diablos rojos' increparon al juez sucreño, pues la mano era evidente.

El exreferí Wilmer Barahona no se guardó nada y en sus redes sociales criticó la controversial decisión que tomó Mercado. "Un superpenal. Una mano más grande que la catedral de Manizales. El VAR lo llama por penal, ¿y el árbitro dice que no? Terrible", empezó diciendo el ahora analista, quien dirigió durante 15 años.

