Wimbledon tendrá nueva funcionalidad de IA generativa para sus seguidores: ¿de qué trata?

The All England Lawn Tennis Club anunciaron durante esta semana una nueva funcionalidad en la experiencia digital de Wimbledon que aprovechará los datos de los partidos junto a la IA generativa de la plataforma de datos para mantener a los fans actualizados sobre los mejores jugadores del mundo a medida que avanzan en el Campeonato.

¿Cómo funciona la IA en Wimbledon?

La nueva funcionalidad "Catch Me Up" muestra las tarjetas de los jugadores antes y después del partido, incluyendo también historias de los jugadores y análisis generados por IA a través de wimbledon.com y la aplicación Wimbledon 2024. Las tarjetas de jugador se personalizarán en función de las preferencias del usuario y de sus datos, tales como su ubicación, su perfil de myWimbledon y sus jugadores favoritos. El contenido previo al partido incluirá análisis sobre el desempeño reciente y predicciones sobre las probabilidades de ganar, y después del partido, incluirá las estadísticas claves y los momentos destacados. La funcionalidad también creará diariamente resúmenes de juego más extensos.

'Catch Me Up' se creó utilizando el modelo de lenguaje grande (LLM) IBM Granite, para proporcionar texto generado por IA usando las capacidades de la plataforma watsonx. La modelo ha sido entrenado en el estilo editorial de Wimbledon y será monitoreado por el All England Club. La nueva aplicación se ha diseñado con el propósito de contribuir a Wimbledon a expandir su contenido para los seguidores del tenis recientes y actuales en todo el mundo, además de brindarles acceso a una cobertura más oportuna y seleccionada de los partidos individuales femeninos y masculinos que, a menudo, ocurren simultáneamente.

Este año, Wimbledon también utilizará la IA generativa para brindar una cobertura más amplia de los partidos de la que estaba disponible anteriormente, incluyendo los eventos en silla de ruedas, para ofrecer más a la diversa audiencia internacional de Wimbledon. Esto formará parte de un centro de partidos digital rediseñado, conocido como IBM Slamtracker, disponible en la aplicación Wimbledon y wimbledon.com. Usando IA generativa creada a partir de watsonx, IBM Slamtracker se ha mejorado para proporcionar vistas previas de los partidos con base en viñetas y revisiones posteriores de los partidos de singles de damas y caballeros.

La mayoría de los aficionados al tenis respondieron positivamente a la IA

El anuncio se produce con un nuevo estudio de IBM y Morning Consult*, revelando que el 55% de los aficionados al tenis que fueron encuestados en todo el mundo, creen que la IA tendrá un impacto positivo en los deportes. Al considerar cómo la IA generativa podría mejorar su experiencia, estos encuestados priorizaron las actualizaciones en tiempo real (36%), el contenido personalizado (31%) y los insights únicos (30%).

Aproximadamente un tercio (31%) de los fans del tenis encuestados a nivel mundial utilizan múltiples dispositivos mientras miran eventos deportivos, principalmente para obtener más información, ver múltiples partidos al mismo tiempo e interactuar con otros fans. Además, casi la mitad (47%) de ellos interactúan con contenido adicional sobre tenis diaria o semanalmente y clasifican el resumen y la personalización como las dos características más importantes del contenido deportivo.