Yerry Mina podría reforzar la plantilla de uno de los rivales de la Fiorentina: ¿llegará?

La llegada de Yerry Mina a la Fiorentina no ha sido lo esperado. El jugador de la Selección Colombia no ha tenido muchos minutos en el equipo italiano, pues las lesiones y decisiones técnicas han hecho que el defensa central no tenga el mismo protagonismo que tuvo en otros equipos y que lo hicieron estar en la élite del fútbol internacional.

Tras su poca continuidad con la ‘Viola’, se ha dado a conocer durante los últimos días, que las directivas de la Fiorentina estarían dispuestas a dejar ir a Yerry Mina en este mercado de fichajes, pues al parecer quieren recuperar la inversión que hicieron en el jugador, ya que se rumora que su contrato en junio del 2024 no sería renovado.

Ante la difícil situación que vive el colombiano en la Fiorentina, Gianluca Di Marzio, periodista italiano, informó que Yerry Mina estaría muy cerca de dejar a la ‘Viola’ para reforzar a otro de los equipos de la liga italiana, que al parecer habría despertado interés por el defensa a pesar de la poca continuidad que tuvo en el 2023.

Yerry Mina en carpeta del Cagliari

El equipo que despertó interés por Yerry Mina es Cagliari, que vería con buenos ojos la llegada del jugador de la Selección Colombia, pues su experiencia sería un factor importante para la zona defensiva del club italiano, quien sigue en la pelea para no perder la categoría a final de temporada.

. @CagliariCalcio, chiesto Yerri #Mina: si può chiudere — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2024

Vale mencionar que según informó el periodista en mención, la negociación estaría muy cerca de darse, teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido Yerry Mina dentro de la Fiorentina, además de las lesiones que lo han marginado de estar en gran parte de la temporada con el cuadro italiano.

Otras ofertas de que tendría Yerry Mina

Uno de los primeros equipos que estaría seriamente interesados en Yerry Mina sería Olympiacos, equipo de Grecia, y que al parecer ya tendría conversaciones adelantadas con el entorno del jugador para que llegue al club en el segundo semestre. Sin embargo, esta propuesta no estaría concretada del todo.

Además, según dio a conocer Bruno Andrade, periodista internacional, Yerry Mina estaría en el radar del Porto, pero también de uno de un equipo de Arabia Saudita, quien al parecer le puso pie en acelerador para quedarse con el jugador de la Selección Colombia, que al parecer estaría dispuesto a escuchar la propuesta.