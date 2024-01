Néstor Lorenzo dio mucho de qué hablar con sus votos en The Best: sin Erling Haaland y Kylian Mbappé

Este lunes 15 de agosto, se llevó a cabo la ceremonia de los The Best 2023 de la FIFA en Londres, Inglaterra. A pesar de que no pudo asistir al auditorio Eventim Apollo, Lionel Messi se consagró por tercera vez y se convirtió en el jugador más laureado en estos premios. Néstor Lorenzo se decantó por su compatriota y no le dio puntos a los dos competidores directos de 'La Pulga': Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, tuvo la oportunidad de repartir 8 unidades a placer. Para el exDT de Melgar, el mejor jugador del 2023 fue Messi, por lo cual le dio cinco puntos. El timonel de la 'tricolor' ha demostrado una afinidad con el astro rosarino; de hecho, el pasado 12 de diciembre tuvieron una extensa charla en la sede deportiva del Inter Miami, donde el combinado nacional se entrenó tras un triunfo contra la Sub-23 de Venezuela.

Lionel Messi y su relación con Néstor Lorenzo

Cabe resaltar que Lorenzo y Messi coincidieron en el Mundial de Alemania 2006. El estratega de la 'amarilla' era el asistente técnico de José Néstor Pékerman y 'Lio' estaba disputando su primera cita orbital. A pesar de que la leyenda del Barcelona había anotado y asistido contra Serbia y Montenegro; no vio acción en los cuartos de final, en los cuales los locales se impusieron desde los 'doce pasos'.

¿Cómo votó Néstor Lorenzo en los Premios The Best 2023 de la FIFA?

Como se dijo anteriormente, Lorenzo le dio la primera posición a Messi. El director técnico nacido en Buenos Aires, de 57 años, no tuvo en cuenta a Erling Haaland y Kylian Mbappé, los otros dos finalistas.

Lorenzo le dio tres puntos al volante croata Marcelo Brozović, quien actualmente milita en el Al-Nassr F. C. Esta decisión dio mucho de qué hablar, puesto que el exInter solo ganó la Copa de Italia en 2023. El tercer lugar, se lo otorgó a Rodri, de gran campaña con el Manchester City.

