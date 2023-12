Yimmi Chará: "Iba a seguir en Portland, pero me llamó Junior y no lo pensé dos veces"

Yimmi Chará ya llegó a la capital atlanticense para llevar a cabo su segunda etapa con el Junior de Barranquilla. El extremo caleño, de 32 años, volvió al 'tiburón' tras una larga estadía en el Portland Timbers. El 'Depredador' reforzará la estelar nómina de Arturo Reyes y buscará nuevos títulos con la escuadra 'currambera'.

Chará reveló que aún le restaba un año de contrato con el equipo que dirige que el inglés Phil Neville; sin embargo, el llamado de Reyes cambió sus planes. El talentoso atacante vallecaucano no le dio vueltas al asunto, hizo maletas y llegó a la 'arenosa'.

"Yo tenía un año más de contrato, la verdad, quería seguir ahí, no me disgustaba el tema de seguir ahí en Portland, pero salió lo de Junior y no lo pensamos dos veces, me gusta mucho la ciudad, la gente me trató muy bien, tuve siempre el deseo de regresar y bueno, con suerte se dan las cosas", señaló Chará, en una conversación con 'El Heraldo'.

¿Cómo fue la primera etapa de Yimmi Chará en Junior de Barranquilla?

El 13 de junio de 2017, el 'tiburón' pagó 4.5 millones de dólares por el pase de Chará, quien llegó procedente del Monterrey de México. El caleño disputó 52 partidos en los cuales se reportó con 18 goles y siete asistencias.

Conformó una dupla recordada con Teófilo Gutiérrez; sin embargo, no consiguió la cantidad de títulos esperada, pues se tuvo que conformar con la Copa BetPlay 2017, la cual, curiosamente, le ganaron a DIM.

Yimmi Chará estuvo pendiente de la décima estrella de Junior

"Estuve acompañando al Junior en la final. Fui a saludarlos y ahí empezamos a hablar con el 'profe', que me manifestó el deseo de que llegara al equipo. Ya cuando pasó la final empezamos a hacer lo pertinente para la salida de Portland. Gracias a Dios se dio", agregó el exjugador de Atlético Mineiro.

Chará le mandó un mensaje a la afición 'currambera'. "Que estén seguros y tranquilos de que voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, tratar de ser un gran profesional como lo he hecho siempre, y que nos puedan apoyar en los partidos, es lo más importante", concluyó.

