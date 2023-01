El pedido del presidente de Ucrania contra los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de 2024

Los deportistas rusos "no deberían" participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, reclamó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski a su homólogo francés Emmanuel Macron en una conversación telefónica, al cumplirse este martes once meses del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

"He insistido particularmente en que los deportistas de Rusia no deberían participar en los Juegos Olímpicos de París", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram al término de su conversación con Macron.

Rusia invadió Ucrania desde su territorio y desde Bielorrusia el 24 de febrero de 2022, tres días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín-2022.

Ese ataque violó la tregua olímpica, que se aplica desde una semana antes del inicio del evento hasta una semana después del final de los Juegos Paralímpicos.

In a call with @EmmanuelMacron, I thanked for the breakthrough decision to provide light tanks & enhancing 🇺🇦 defense capabilities incl. advanced air defense systems. We discussed diplomatic steps to end the war. I stressed that athletes from RF should have no place at @Paris2024