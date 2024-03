¿Millonarios, el mayor rival? Ídolo de Flamengo mostró preocupación por grupo de Libertadores

La incertidumbre terminó y Millonarios ya conoce, por fin, sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras el sorteo que se realizó este lunes en la tarde en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol.

En líneas generales se puede decir que el sorteo fue favorable con le 'embajador'. Si bien tendrá que medirse con el poderoso Flamengo, uno de los máximos candidatos a levantar el título en octubre, hay que entender que tener un grupo totalmente sencillo es casi imposible en un torneo de esta envergadura y por eso debe ser tomado con positivismo que esté emparejado también con Bolívar y Palestino, rivales que sobre el papel no son superiores.

Zico habló del grupo de Flamengo y Millonarios en Libertadores

Del lado de Millonarios, Bolívar y Palestino está claro que es casi un hecho que el 'mengao' avanzará a la siguiente ronda sin muchos problemas, pero desde el club brasilero no se fían y creen que hay detalles que podrían ser una piedra en el camino para clasificar a octavos de final.

Así lo reveló ni más ni menos que Zico, máximo ídolo en la historia de Flamengo, quien después del sorteo aseguró que le teme a la altura de Bolivia y en parte también a la de Bogotá, pero que sobre todo en La Paz habrá un sufrimiento extra para los brasileros y contó cómo fue su experiencia jugando allí en sus épocas como futbolista.

"El mayor oponente es este (la altura). Donde la preparación ya es diferente, pero allá arriba, en lo alto del cerro, no hay preparación, no hay manera. Simplemente viviendo allí. Y yo pasé por eso, sufrí mucho ahí. Otros profesionales sufrieron conmigo. Les juro que no pude ni salir del hotel porque me sentí mal. Los periodistas sufrieron. Es absurdo que todavía se permita jugar al fútbol en lugares que no cuentan con las más mínimas condiciones. Es como en Europa, juegas allí cuando hace frío, por debajo de los 5 o 6 grados. Esto es absurdo", dijo en diálogo con Globo Esporte.

La crítica de Zico hacia la altura de La Paz

Zico criticó que después de muchos años, Conmebol siga permitiendo jugar partidos en ciudades con esas condiciones en las que unos clubes específicos se ven claramente afectados. Además, dio consejos a los jugadores de Flamengo para poder salir bien librados de sus visitas a La Paz y también a Bogotá.

"Entonces, creo que el mayor oponente de Flamengo será ese. Y, principalmente, porque no tienes tiempo para adaptarte, es un juego encima de otro. Flamengo tiene una mesa. Increíble que juegue cada tres días, parece que hace más de dos meses. Así que hay que tener cuidado. Es que los jugadores se entiendan, se protejan, se preocupen por el descanso, la alimentación, el entrenamiento para que, en este período, que es un período que exige más sacrificio, logren el objetivo, que es otra Libertadores, que tiene capacidad de Eso, calidad, e intentar una vez más competir en el Mundial", concluyó.