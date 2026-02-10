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Invertir en CDT en octubre: el top de entidades que están rompiendo el mercado con sus tasas

¿Busca dónde invertir? Descubra el ranking actualizado con los CDT que ofrecen las tasas más altas este octubre.

Mateo Alfonso Rey

octubre 02 de 2026
07:37 p. m.
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El mercado de renta fija en Colombia atraviesa un momento clave para los ahorradores e inversionistas de perfil conservador. Ante la fluctuación económica y los ajustes en las tasas de referencia del Banco de la República, encontrar los Certificados de Depósito a Término (CDT) más rentables se ha convertido en la prioridad de miles de ciudadanos que buscan proteger su capital de la inflación y maximizar sus ganancias.

Durante este mes de octubre, las entidades financieras han actualizado sus tarifarios, desatando una competencia férrea donde las instituciones medianas, las compañías de financiamiento y algunas alternativas digitales lideran la vanguardia con rendimientos que superan la barrera del 13% Efectivo Anual (E.A.).

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Mejores tasas de interés para CDT en octubre

De acuerdo con los reportes oficiales y cifras compartidas por la Superintendencia Financiera, el comportamiento de los CDT a plazos de 365 días oscila de manera general entre el 8,16% y picos máximos cercanos al 13,5% E.A.. Lejos de ceder terreno, algunas organizaciones continúan apostando por captar liquidez ofreciendo condiciones sumamente atractivas.

Encabezando el listado general del mercado se encuentra Banco Pichincha, el cual destaca con tasas competitivas que rondan el 13,49% E.A. en plazos anuales, seguido de cerca por KOA Compañía de Financiamiento, que presenta opciones sobresalientes que rondan el 13,09% y hasta el 13,51% E.A. en plazos extendidos de 18 meses.

Asimismo, actores tradicionales y digitales como Ban100 (con un promedio de 12,93%), Banco W (ofreciendo tasas próximas al 12,84% y 13,20% según el tipo de vinculación) e Iris, demuestran que la diversificación es la mejor estrategia.

Entidades como Pibank Digital también se mantienen firmes en la pelea con rentabilidades fijas del 13,00% E.A. a plazos de 360 días, facilitando montos de acceso sumamente democráticos desde los 100.000 pesos colombianos.

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Octubre se configura así como una ventana de oportunidad ideal para congelar tasas atractivas antes de que el panorama macroeconómico sufra nuevos giros. Analizar los simuladores, comparar montos mínimos de apertura y verificar la solidez de la entidad elegida garantizará que el dinero trabaje de la manera más eficiente posible.

 

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