Atención aspirantes: CNSC confirma importantes cambios en el Concurso Docente 2026

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) oficializó una serie de cambios importantes en el cronograma del esperado concurso de méritos para docentes y directivos docentes en Colombia.

Esta notificación, de gran interés para miles de profesionales de la educación que aspiran a una plaza en el sector público, reajusta los plazos de inscripción y las fases subsecuentes del proceso de selección.

Nuevas fechas para las inscripciones

Aunque inicialmente se proyectaba que el proceso de postulación y registro arrancara formalmente a finales de este año, la entidad confirmó que la etapa se trasladará oficialmente al inicio del próximo periodo. De acuerdo con la actualización del calendario de la CNSC, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Inscripciones gratuitas para personas con discapacidad: Se llevarán a cabo entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Inscripciones generales: Se abrirán oficialmente entre enero y febrero de 2027.

Con esta modificación, la entidad busca garantizar una etapa de planeación más robusta y brindar los espacios necesarios para que los aspirantes preparen adecuadamente su documentación en la plataforma SIMO.

Derivado del corrimiento en las fechas de inscripción, la aplicación de las pruebas escritas —una de las etapas más cruciales y eliminatorias de todo el proceso de méritos— quedó proyectada para llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2027.

La CNSC recordó que las fechas exactas, los mecanismos de citación y los protocolos específicos se darán a conocer de manera oportuna a través de sus canales oficiales, una vez concluyan las fases de revisión y se publiquen los acuerdos definitivos de la convocatoria.

¿Cuántas vacantes están disponibles?

El proceso de selección mantiene altas expectativas debido al volumen de empleos ofertados. La convocatoria contempla inicialmente más de 28.000 vacantes, una cifra que podría escalar hasta alcanzar aproximadamente los 30.000 puestos de trabajo gracias a la incorporación de nuevos espacios institucionales antes del cierre definitivo de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC).

Entre los cargos ofertados se encuentran plazas para:

Docentes de aula en diversas áreas del conocimiento y niveles educativos.

Rectores y coordinadores institucionales.

Directores rurales.

Docentes orientadores.