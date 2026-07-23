Sueldo de un docente escalafón 7 en Colombia en 2026: Así quedó la escala salarial según el Decreto Ley

El reajuste en las asignaciones básicas para el magisterio en Colombia ya está vigente para este 2026. Tras los acuerdos entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y el Gobierno Nacional, miles de educadores vinculados a la educación pública buscan confirmar en cuánto quedó su ingreso mensual, especialmente quienes se rigen bajo el antiguo régimen docente.

A continuación, le explicamos detalladamente cuánto gana un docente ubicado en el escalafón 7 en Colombia durante 2026, los decretos que lo regulan y cómo se compone su salario total.

¿Cuánto gana un profesor de escalafón 7 en Colombia este 2026?

De acuerdo con el incremento salarial fijado para el sector oficial, un docente del escalafón 7 en Colombia percibe una asignación básica mensual de $3.217.125 COP en 2026.

Este valor corresponde al sueldo bruto pactado sobre el cual se aplican los descuentos de ley (salud, pensión y fondo de solidaridad) y al que se le suman las bonificaciones aplicables según el tiempo de servicio y la zona geográfica de labor.

Asignación Básica Mensual: $3.217.125

Ingreso Promedio con Bonificación Pedagógica: $3.232.157

Valor de la Hora Extra (Grados 6, 7 y 8): $18.263

¿Qué norma regula a los docentes del escalafón 7?

Es fundamental recordar que la estructura por números (como el escalafón 7) pertenece de forma exclusiva al Decreto Ley 2277 de 1979 (antiguo estatuto docente).

A diferencia del Decreto 1278 de 2002 —que clasifica a los profesores en grados 1, 2 y 3 con letras A, B, C o D—, los educadores del Decreto 2277 ascienden progresivamente del escalafón 1 al 14 conforme acumulan tiempo de experiencia, títulos académicos y créditos de capacitación.

Los educadores pertenecientes al Decreto 2277 que se encuentren en el grado 7 cuentan con estabilidad laboral garantizada bajo dicho régimen y aplican a las nivelaciones salariales acordadas periódicamente en las mesas directivas con FECODE.