Aerolínea anunció vuelos directos entre Bogotá e Isla de Margarita: estas son las fechas, horarios y precios

Este martes 2 de junio, la aerolínea Wingo anunció la apertura de una nueva operación que permitirá a los viajeros volar de manera directa entre Bogotá e Isla de Margarita, uno de los destinos vacacionales más reconocidos del Caribe venezolano.

Con esta iniciativa, la compañía se convierte en la primera aerolínea en restablecer una conexión directa entre Colombia y la isla.

Wingo anunció vuelos directos entre Bogotá e Isla de Margarita

La aerolínea confirmó que ya están disponibles los tiquetes para viajar sin escalas entre Bogotá y Porlamar, ciudad ubicada en Isla de Margarita.

Según explicó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, la apuesta busca ampliar las alternativas de viaje entre ambos países y facilitar el acceso a un destino que históricamente ha tenido gran acogida entre los colombianos.

Isla de Margarita ha sido históricamente un referente turístico del Caribe y queremos facilitar que más viajeros puedan redescubrirla con una opción directa, eficiente y accesible desde Bogotá.

¿Cuándo comenzarán a operar los vuelos hacia Isla de Margarita?

La operación iniciará el próximo 27 de junio y tendrá una frecuencia semanal durante la temporada vacacional. Los vuelos saldrán desde Bogotá los días:

27 de junio

4 de julio

11 de julio

18 de julio

25 de julio

Mientras que los regresos desde Isla de Margarita se realizarán los domingos:

28 de junio

5 de julio

12 de julio

19 de julio

26 de julio

La programación fue diseñada para permitir estadías de ocho días y siete noches en el destino turístico.

¿Cuáles serán los horarios de los vuelos hacia Isla de Margarita?

Los vuelos desde Bogotá despegarán en horario nocturno a las 10:30 p. m.

Por su parte, los trayectos de regreso desde Porlamar partirán a las 3:14 a. m., permitiendo una conexión eficiente para quienes planean disfrutar una semana completa en la isla.

¿Cuánto cuestan los tiquetes directos de Bogotá a Isla de Margarita?

Wingo informó que los boletos ya están disponibles para la venta con tarifas desde 220 dólares por trayecto, incluyendo impuestos y tasas aeroportuarias.

Cabe mencionar que, actualmente, Wingo opera las rutas Bogotá-Caracas y Medellín-Caracas, y además anunció que continuará ampliando su presencia en territorio venezolano con nuevos destinos como Valencia.