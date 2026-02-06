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Aerolínea anunció vuelos directos entre Bogotá e Isla de Margarita: estas son las fechas, horarios y precios

Los vuelos comenzarán a operar a finales de junio.

La aerolínea Wingo anunció que la ruta Bogotá - Ciudad de México dejará de operar a partir del próximo 19 de abril.
Aerolínea Wingo suspendió ruta Bogotá - México / Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

junio 02 de 2026
11:36 a. m.
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Este martes 2 de junio, la aerolínea Wingo anunció la apertura de una nueva operación que permitirá a los viajeros volar de manera directa entre Bogotá e Isla de Margarita, uno de los destinos vacacionales más reconocidos del Caribe venezolano.

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Con esta iniciativa, la compañía se convierte en la primera aerolínea en restablecer una conexión directa entre Colombia y la isla.

Wingo anunció vuelos directos entre Bogotá e Isla de Margarita

La aerolínea confirmó que ya están disponibles los tiquetes para viajar sin escalas entre Bogotá y Porlamar, ciudad ubicada en Isla de Margarita.

Según explicó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, la apuesta busca ampliar las alternativas de viaje entre ambos países y facilitar el acceso a un destino que históricamente ha tenido gran acogida entre los colombianos.

Isla de Margarita ha sido históricamente un referente turístico del Caribe y queremos facilitar que más viajeros puedan redescubrirla con una opción directa, eficiente y accesible desde Bogotá.

¿Cuándo comenzarán a operar los vuelos hacia Isla de Margarita?

La operación iniciará el próximo 27 de junio y tendrá una frecuencia semanal durante la temporada vacacional. Los vuelos saldrán desde Bogotá los días:

  • 27 de junio
  • 4 de julio
  • 11 de julio
  • 18 de julio
  • 25 de julio

Mientras que los regresos desde Isla de Margarita se realizarán los domingos:

  • 28 de junio
  • 5 de julio
  • 12 de julio
  • 19 de julio
  • 26 de julio

La programación fue diseñada para permitir estadías de ocho días y siete noches en el destino turístico.

¿Cuáles serán los horarios de los vuelos hacia Isla de Margarita?

Los vuelos desde Bogotá despegarán en horario nocturno a las 10:30 p. m.

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Por su parte, los trayectos de regreso desde Porlamar partirán a las 3:14 a. m., permitiendo una conexión eficiente para quienes planean disfrutar una semana completa en la isla.

¿Cuánto cuestan los tiquetes directos de Bogotá a Isla de Margarita?

Wingo informó que los boletos ya están disponibles para la venta con tarifas desde 220 dólares por trayecto, incluyendo impuestos y tasas aeroportuarias.

Cabe mencionar que, actualmente, Wingo opera las rutas Bogotá-Caracas y Medellín-Caracas, y además anunció que continuará ampliando su presencia en territorio venezolano con nuevos destinos como Valencia.

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