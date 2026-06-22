¿Busca vivienda? Bancolombia da conocer apartamentos y casas desde los 40 millones de pesos

Bancolombia consolidó una robusta oferta inmobiliaria dirigida tanto a familias que buscan su primer hogar como a inversionistas del sector de bienes raíces. A través de su ecosistema digital Tu360Inmobiliario, la entidad financiera puso a disposición del público un catálogo que supera los 7.000 bienes activos, abarcando casas, apartamentos, apartaestudios y lotes urbanizables con un atractivo precio de entrada que arranca en los 40 millones de pesos.

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Esta iniciativa surge en un contexto donde construir patrimonio y proteger el capital frente a las fluctuaciones de la inflación se mantienen como prioridades para los colombianos. La masiva oferta combina un portafolio de propiedades nuevas y usadas distribuidas en múltiples regiones del territorio nacional.

Catálogo que dio a conocer Bancolombia de aptos y casas

El gran atractivo de la convocatoria radica en la flexibilidad de los presupuestos y la descentralización de la oferta. Las opciones más económicas corresponden a lotes ubicados en zonas estratégicas y de alta proyección turística o de desarrollo. Municipios como Flandes (Tolima), Buenavista (Boyacá) y Chigorodó (Antioquia) lideran este segmento de bajo costo, con terrenos cuyos valores se tasan entre los $40 millones y los $95 millones.

Para quienes priorizan la vivienda nueva, el catálogo incluye alianzas con constructoras en las principales capitales del país. Destacan proyectos como Natura 113 en la localidad de Fontibón (Bogotá), que ofrece apartaestudios de interés social (VIS) de 40 metros cuadrados por un valor base cercano a los $145 millones. En el norte de Colombia, el proyecto Senderos de la Sierra en Valledupar dispone de unidades desde los 30.6 metros cuadrados a partir de los $151 millones.

Por el lado de la vivienda usada, el mercado ofrece alternativas de entrega inmediata. Los interesados pueden encontrar apartaestudios y apartamentos en Bogotá y Soacha (Cundinamarca) desde los $100 millones —especialmente en ciudadelas consolidadas como Hogares Soacha—, además de casas residenciales en ciudades como Jamundí, Turbaco, Sincelejo, Santa Rosa de Osos y Barranquilla.

Una de las principales aclaraciones que ha realizado la entidad bancaria es la naturaleza de la comercialización. Aunque popularmente este tipo de carteras masivas suelen asociarse con subastas o litigios, no se trata de remates judiciales. El esquema corresponde a un modelo de venta directa con el respaldo del banco.

Muchos de estos inmuebles corresponden a activos recuperados mediante la terminación anticipada de contratos de leasing habitacional o la restitución voluntaria de créditos hipotecarios. Esto garantiza que las propiedades cuenten con total seguridad legal, escrituración al día y un avalúo comercial previo que refleja el valor real del mercado.

Así puede aplicar a las ofertas de Bancolombia

El proceso para los interesados consta de los siguientes pasos:

Selección: El usuario navega en la plataforma web de Tu360Inmobiliario y selecciona el predio de su interés.

Contacto: Deja sus datos de contacto para recibir el acompañamiento de un comercializador o inmobiliaria autorizada.

Contacto: Deja sus datos de contacto para recibir el acompañamiento de un comercializador o inmobiliaria autorizada. Visita y oferta: Se coordinan visitas físicas para evaluar el estado real del inmueble y se presenta una oferta mercantil formal.

Financiación: Al tratarse de propiedades vinculadas a la entidad, el banco ofrece facilidades internas de financiación, con opciones de Crédito Hipotecario o Leasing Habitacional que cubren hasta el 80% del valor total para Viviendas de Interés Social (VIS) y hasta el 70% para las No VIS.

*Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista*