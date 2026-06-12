Bancolombia lanza función para comprar dólares digitales desde su aplicación: así funciona

Bancolombia anunció una nueva alternativa para los usuarios interesados en manejar recursos vinculados al dólar estadounidense sin salir de su aplicación móvil.

A partir de ahora, cerca de nueve millones de personas podrán acceder a la compra y venta de dólares digitales directamente desde la App Mi Bancolombia, gracias a una integración con Wenia, la compañía de activos digitales del Grupo Cibest.

La novedad busca facilitar el acceso a herramientas financieras globales mediante una experiencia sencilla y centralizada. Según informó la entidad, los usuarios podrán adquirir dólares digitales respaldados uno a uno con el dólar estadounidense, visualizar sus movimientos y convertirlos a pesos colombianos cuando lo consideren necesario.

¿Qué son los dólares digitales que ofrecerá Bancolombia?

Los dólares digitales son activos que mantienen una referencia 1:1 con el dólar estadounidense. Esto significa que cada unidad equivale al valor de un dólar, lo que permite a los usuarios contar con una alternativa digital ligada al comportamiento de esta moneda.

De acuerdo con Bancolombia, estos activos pueden utilizarse para enviar y recibir recursos desde el exterior, realizar compras internacionales y acceder a otras oportunidades disponibles dentro de la plataforma Wenia.

Además, la entidad destacó que se trata de instrumentos con alta liquidez, lo que facilita su conversión a pesos colombianos cuando el cliente lo requiera.

Así puede acceder al servicio desde la App Mi Bancolombia

Los clientes interesados en utilizar esta nueva funcionalidad deberán ingresar a la App Mi Bancolombia y dirigirse a la sección “Trámites y solicitudes”. Allí encontrarán la opción “Abrir cuentas” y posteriormente “Cuenta Global de Wenia”.

Uno de los aspectos que resalta la entidad es que el proceso se realiza dentro de la misma aplicación, sin necesidad de descargar plataformas adicionales o realizar trámites complejos.

“Ser un cliente global no significa únicamente tener productos en moneda extranjera. Por eso acompañamos a las personas sin fragmentar su experiencia”, explicó Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.

La entidad considera que esta herramienta puede ser útil para quienes realizan operaciones internacionales o buscan una alternativa digital vinculada al dólar, en un contexto donde cada vez más usuarios demandan soluciones financieras globales desde sus dispositivos móviles.