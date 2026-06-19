Bancolombia lanza función en su app para pagar créditos hipotecarios en línea

Bancolombia, entidad del Grupo Cibest, anunció una nueva herramienta dentro de su aplicación móvil Mi Bancolombia que busca facilitar la vida de miles de usuarios en el país.

Desde ahora, los clientes podrán pagar sus créditos de vivienda directamente desde la app, sin necesidad de desplazarse a una oficina o usar el computador.

La entidad confirmó que esta actualización hace parte de su apuesta por una banca más digital, rápida y sencilla, en la que los trámites financieros puedan resolverse desde el celular y en pocos pasos.

Pagos más rápidos y sin filas en oficinas

Con esta nueva función, los usuarios pueden realizar el pago de sus obligaciones hipotecarias en línea y recibir confirmación inmediata de la transacción. Es decir, el dinero se aplica al crédito en tiempo real, lo que representa mayor tranquilidad para los clientes.

Según informó el banco, el objetivo es reducir trámites presenciales y ofrecer una experiencia más práctica para quienes manejan créditos de vivienda, uno de los productos financieros más importantes para los hogares colombianos.

La actualización también elimina la necesidad de usar otros canales, ya que todo el proceso queda centralizado en la app Mi Bancolombia, disponible para dispositivos móviles.

¿Cómo usar la nueva función en Mi Bancolombia?

El proceso fue diseñado para ser simple y guiado, de modo que cualquier usuario pueda completarlo sin complicaciones. Para realizar el pago, los clientes deben ingresar a la aplicación con sus datos habituales, dirigirse al menú de servicios y seleccionar la opción “Pagar tarjetas y créditos”.

Luego, deben elegir la alternativa “Pagar créditos” y finalmente seleccionar la obligación hipotecaria que desean cancelar o abonar.

Bancolombia destacó que esta funcionalidad hace parte de la evolución de sus canales digitales, con el fin de concentrar la gestión financiera en una sola herramienta y mejorar la experiencia del usuario.

Con este avance, la entidad refuerza su estrategia de banca móvil y se suma a la tendencia de digitalización del sector financiero en Colombia, donde cada vez más usuarios prefieren resolver sus trámites desde el celular, de forma segura y sin filas.