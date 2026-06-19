CANAL RCN
Economía

Bancolombia lanza función en su app para pagar créditos hipotecarios en línea

Bancolombia habilitó una nueva función en su app Mi Bancolombia que permite pagar créditos de vivienda de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir a una oficina.

Bancolombia lanza función en su app para pagar créditos hipotecarios en línea

Noticias RCN

junio 19 de 2026
06:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bancolombia, entidad del Grupo Cibest, anunció una nueva herramienta dentro de su aplicación móvil Mi Bancolombia que busca facilitar la vida de miles de usuarios en el país.

Bancolombia lanza función para comprar dólares digitales desde su aplicación: así funciona
RELACIONADO

Bancolombia lanza función para comprar dólares digitales desde su aplicación: así funciona

Desde ahora, los clientes podrán pagar sus créditos de vivienda directamente desde la app, sin necesidad de desplazarse a una oficina o usar el computador.

La entidad confirmó que esta actualización hace parte de su apuesta por una banca más digital, rápida y sencilla, en la que los trámites financieros puedan resolverse desde el celular y en pocos pasos.

Pagos más rápidos y sin filas en oficinas

Con esta nueva función, los usuarios pueden realizar el pago de sus obligaciones hipotecarias en línea y recibir confirmación inmediata de la transacción. Es decir, el dinero se aplica al crédito en tiempo real, lo que representa mayor tranquilidad para los clientes.

Usuarios de Bancolombia y Nequi reportaron masiva falla: estos fueron los servicios con problemas
RELACIONADO

Usuarios de Bancolombia y Nequi reportaron masiva falla: estos fueron los servicios con problemas

Según informó el banco, el objetivo es reducir trámites presenciales y ofrecer una experiencia más práctica para quienes manejan créditos de vivienda, uno de los productos financieros más importantes para los hogares colombianos.

La actualización también elimina la necesidad de usar otros canales, ya que todo el proceso queda centralizado en la app Mi Bancolombia, disponible para dispositivos móviles.

¿Cómo usar la nueva función en Mi Bancolombia?

El proceso fue diseñado para ser simple y guiado, de modo que cualquier usuario pueda completarlo sin complicaciones. Para realizar el pago, los clientes deben ingresar a la aplicación con sus datos habituales, dirigirse al menú de servicios y seleccionar la opción “Pagar tarjetas y créditos”.

Luego, deben elegir la alternativa “Pagar créditos” y finalmente seleccionar la obligación hipotecaria que desean cancelar o abonar.

Bancolombia vende casas y apartamentos desde $105 millones: así puede comprarlos
RELACIONADO

Bancolombia vende casas y apartamentos desde $105 millones: así puede comprarlos

Bancolombia destacó que esta funcionalidad hace parte de la evolución de sus canales digitales, con el fin de concentrar la gestión financiera en una sola herramienta y mejorar la experiencia del usuario.

Con este avance, la entidad refuerza su estrategia de banca móvil y se suma a la tendencia de digitalización del sector financiero en Colombia, donde cada vez más usuarios prefieren resolver sus trámites desde el celular, de forma segura y sin filas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia volvió a caer: este fue el precio con el que cerró hoy, 19 de junio

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 19 de junio

Dian

¿Está en la lista de morosos de la DIAN? Link y paso a paso para consultar con su cédula

Otras Noticias

Santa Marta

Atentado a bala contra concejal de Santa Marta: el blindaje evitó una tragedia

El cabildante José Alfredo Ordóñez fue atacado a tiros mientras se desplazaba por una zona rural de Santa Marta.

Cuidado personal

Trabajar más de 55 horas semanales incrementa en un 35 % el riesgo de accidente cerebrovascular

Investigaciones de la OMS han revelado algunas de las afectaciones a la salud por el exceso de trabajo.

Costa Rica

“Me sentí como en una película”: presidenta de Costa Rica relata evacuación tras explosión

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Brasil vs. Haití: siga en directo la segunda salida de la 'canarinha' en el Mundial

Tecnología

La colombiana Isabel Pulido obtuvo el premio mundial de ciencia de Cartier