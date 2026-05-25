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Bancolombia vende casas y apartamentos desde $105 millones: así puede comprarlos

Bancolombia ofrece casas, apartamentos y lotes desde $35 millones en su plataforma Tu360 Inmobiliario. Así puede buscar vivienda nueva o usada y acceder a financiación.

Foto: Bancolombia 360

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
08:18 a. m.
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En medio del interés de miles de colombianos por adquirir vivienda propia, Bancolombia mantiene disponible su plataforma Tu360Inmobiliario, un servicio digital que reúne ofertas de casas, apartamentos, lotes y oficinas en distintas regiones del país.

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Actualmente, en mayo, el portal cuenta con opciones desde los 35 millones de pesos y apartamentos desde cerca de 105 millones.

La herramienta funciona como una vitrina inmobiliaria en línea donde los usuarios pueden explorar proyectos nuevos y usados, comparar precios y, además, acceder a opciones de financiación con el banco.

Entre las propiedades más económicas que aparecen al cierre de mayo se encuentran lotes en municipios turísticos como Carmen de Apicalá y Flandes, en Tolima. Uno de ellos tiene un valor de $35 millones y cuenta con un área de 74 metros cuadrados, mientras que otro lote en Flandes se ofrece desde $40 millones.

Apartamentos en Bogotá y Soacha desde $105 millones

Dentro del catálogo también aparecen apartamentos de bajo costo en Bogotá y municipios cercanos. Una de las opciones disponibles está ubicada en el sector Lorenzo Alcantuz I Sector, en Bogotá, con dos habitaciones, un baño y un área de 38 metros cuadrados.

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Asimismo, hay inmuebles en sectores como Laureles, en la capital del país, con precios desde $110 millones. En Soacha también se ofrecen apartamentos de dos habitaciones desde $123 millones, especialmente en el sector Hogares.

La plataforma incluso incluye oficinas y locales comerciales. Por ejemplo, en Chapinero Norte se encuentra publicada una oficina de 27 metros cuadrados por cerca de $140 millones.

¿Cómo funciona Tu360Inmobiliario de Bancolombia?

Según explica la entidad financiera, Tu360Inmobiliario permite buscar propiedades filtrando por ciudad, precio, tipo de inmueble, número de habitaciones y si se trata de vivienda nueva o usada.

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Otro de los servicios más utilizados es el simulador de crédito, con el cual las personas pueden calcular cuotas mensuales, plazos y el monto aproximado que podría prestar el banco para la compra de vivienda.

Además, quienes encuentren una propiedad de interés pueden dejar sus datos para ser contactados por constructoras, inmobiliarias o asesores comerciales.

Aquí puede revisar los lotes, casas y apartamentos disponibles en la página de Bancolombia.

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