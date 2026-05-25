Bancolombia vende casas y apartamentos desde $105 millones: así puede comprarlos

En medio del interés de miles de colombianos por adquirir vivienda propia, Bancolombia mantiene disponible su plataforma Tu360Inmobiliario, un servicio digital que reúne ofertas de casas, apartamentos, lotes y oficinas en distintas regiones del país.

Actualmente, en mayo, el portal cuenta con opciones desde los 35 millones de pesos y apartamentos desde cerca de 105 millones.

La herramienta funciona como una vitrina inmobiliaria en línea donde los usuarios pueden explorar proyectos nuevos y usados, comparar precios y, además, acceder a opciones de financiación con el banco.

Entre las propiedades más económicas que aparecen al cierre de mayo se encuentran lotes en municipios turísticos como Carmen de Apicalá y Flandes, en Tolima. Uno de ellos tiene un valor de $35 millones y cuenta con un área de 74 metros cuadrados, mientras que otro lote en Flandes se ofrece desde $40 millones.

Apartamentos en Bogotá y Soacha desde $105 millones

Dentro del catálogo también aparecen apartamentos de bajo costo en Bogotá y municipios cercanos. Una de las opciones disponibles está ubicada en el sector Lorenzo Alcantuz I Sector, en Bogotá, con dos habitaciones, un baño y un área de 38 metros cuadrados.

Asimismo, hay inmuebles en sectores como Laureles, en la capital del país, con precios desde $110 millones. En Soacha también se ofrecen apartamentos de dos habitaciones desde $123 millones, especialmente en el sector Hogares.

La plataforma incluso incluye oficinas y locales comerciales. Por ejemplo, en Chapinero Norte se encuentra publicada una oficina de 27 metros cuadrados por cerca de $140 millones.

¿Cómo funciona Tu360Inmobiliario de Bancolombia?

Según explica la entidad financiera, Tu360Inmobiliario permite buscar propiedades filtrando por ciudad, precio, tipo de inmueble, número de habitaciones y si se trata de vivienda nueva o usada.

Otro de los servicios más utilizados es el simulador de crédito, con el cual las personas pueden calcular cuotas mensuales, plazos y el monto aproximado que podría prestar el banco para la compra de vivienda.

Además, quienes encuentren una propiedad de interés pueden dejar sus datos para ser contactados por constructoras, inmobiliarias o asesores comerciales.

Aquí puede revisar los lotes, casas y apartamentos disponibles en la página de Bancolombia.