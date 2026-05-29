Usuarios de Bancolombia y Nequi reportaron masiva falla: estos fueron los servicios con problemas

Desde las primeras horas de la mañana, millones de ciudadanos y comerciantes en todo el país se han visto gravemente afectados por una nueva y masiva interrupción en los servicios digitales de Bancolombia y su billetera digital aliada, Nequi.

Las denuncias de los usuarios, que se multiplicaron rápidamente a través de las redes sociales, apuntan principalmente a la imposibilidad de realizar transferencias interbancarias, consultar saldos y procesar pagos electrónicos a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE).

El colapso de la infraestructura digital se da en una jornada de alta transaccionalidad, lo que ha generado una parálisis parcial en la actividad comercial. Cientos de microempresarios y trabajadores independientes aseguran estar registrando pérdidas económicas debido a que sus clientes no pueden enviar dinero ni pagar mediante códigos QR o la conocida opción de "Plata al Toque".

El impacto que tuvo esta caída

De acuerdo con el monitoreo de plataformas especializadas y los reportes directos en los canales de atención, la intermitencia es generalizada. Quienes intentan ingresar a la aplicación móvil de Bancolombia se encuentran con mensajes de error de conectividad o con un bucle de carga que impide iniciar sesión.

Por su parte, la interfaz de Nequi ha desplegado un aviso preventivo para alertar a su comunidad: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta los canales oficiales”.

A grandes rasgos, los servicios que registran el mayor volumen de fallas son:

Envíos de dinero: Tanto transferencias entre cuentas del mismo banco como los giros inmediatos hacia Nequi o entidades externas.

Pasarela de pagos PSE: Los usuarios que intentan pagar facturas, servicios públicos o compras en comercios electrónicos son rechazados de manera automática por el sistema al intentar enlazar con sus cuentas de ahorro.

Uso de códigos QR: Los datáfonos y las pegatinas comerciales no están procesando las transacciones habituales de "entrecuentas".

Ante la ola de quejas y la indignación de los cuentahabientes, Bancolombia emitió un pronunciamiento preliminar informando que sus equipos técnicos se encuentran trabajando de manera prioritaria para identificar el origen de la anomalía y restablecer los servicios digitales a la mayor brevedad.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación está generando en el día a día de nuestros clientes. Les recordamos que los fondos y datos de todos los usuarios se encuentran completamente seguros bajo nuestros protocolos de protección", manifestó la entidad bancaria.

Como alternativa de contingencia, los voceros técnicos recomendaron a las personas que necesiten realizar transacciones urgentes acudir al uso de sus tarjetas de crédito o débito físicas en puntos de venta y datáfonos comerciales, canales que, según el reporte del banco, mantienen un funcionamiento estable.

Asimismo, la red de cajeros automáticos físicos presenta una operatividad parcial para retiros de efectivo.