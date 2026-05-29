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Usuarios de Bancolombia y Nequi reportaron masiva falla: estos fueron los servicios con problemas

Por medio de las redes sociales, miles de usuarios presentaron sus quejas frente a la caída de estos servicios.

Bancolombia anuncia suspensión temporal en su App Mi Bancolombia: ¿Cuándo y en qué horario?
Foto: Bancolombia y Freepik

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
09:03 a. m.
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Desde las primeras horas de la mañana, millones de ciudadanos y comerciantes en todo el país se han visto gravemente afectados por una nueva y masiva interrupción en los servicios digitales de Bancolombia y su billetera digital aliada, Nequi.

Las denuncias de los usuarios, que se multiplicaron rápidamente a través de las redes sociales, apuntan principalmente a la imposibilidad de realizar transferencias interbancarias, consultar saldos y procesar pagos electrónicos a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE).

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El colapso de la infraestructura digital se da en una jornada de alta transaccionalidad, lo que ha generado una parálisis parcial en la actividad comercial. Cientos de microempresarios y trabajadores independientes aseguran estar registrando pérdidas económicas debido a que sus clientes no pueden enviar dinero ni pagar mediante códigos QR o la conocida opción de "Plata al Toque".

El impacto que tuvo esta caída

De acuerdo con el monitoreo de plataformas especializadas y los reportes directos en los canales de atención, la intermitencia es generalizada. Quienes intentan ingresar a la aplicación móvil de Bancolombia se encuentran con mensajes de error de conectividad o con un bucle de carga que impide iniciar sesión.

Por su parte, la interfaz de Nequi ha desplegado un aviso preventivo para alertar a su comunidad: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta los canales oficiales”.

A grandes rasgos, los servicios que registran el mayor volumen de fallas son:

  • Envíos de dinero: Tanto transferencias entre cuentas del mismo banco como los giros inmediatos hacia Nequi o entidades externas.
  • Pasarela de pagos PSE: Los usuarios que intentan pagar facturas, servicios públicos o compras en comercios electrónicos son rechazados de manera automática por el sistema al intentar enlazar con sus cuentas de ahorro.
  • Uso de códigos QR: Los datáfonos y las pegatinas comerciales no están procesando las transacciones habituales de "entrecuentas".

Ante la ola de quejas y la indignación de los cuentahabientes, Bancolombia emitió un pronunciamiento preliminar informando que sus equipos técnicos se encuentran trabajando de manera prioritaria para identificar el origen de la anomalía y restablecer los servicios digitales a la mayor brevedad.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación está generando en el día a día de nuestros clientes. Les recordamos que los fondos y datos de todos los usuarios se encuentran completamente seguros bajo nuestros protocolos de protección", manifestó la entidad bancaria.

Como alternativa de contingencia, los voceros técnicos recomendaron a las personas que necesiten realizar transacciones urgentes acudir al uso de sus tarjetas de crédito o débito físicas en puntos de venta y datáfonos comerciales, canales que, según el reporte del banco, mantienen un funcionamiento estable.

Asimismo, la red de cajeros automáticos físicos presenta una operatividad parcial para retiros de efectivo.

 

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