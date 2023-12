Becas para programas de pregrado en Bogotá: ¿Cuándo y cómo postularse?

La Secretaría de Educación de Bogotá abrió este lunes 4 de diciembre la convocatoria de Fondo Educación Superior para Todos (FEST), una programa de becas isponibles para el acceso a la educación superior para egresados de colegios públicos y privados en la capital del país.

Esta oportunidad se brindará a través de un crédito condonable hasta del 100% que se puede realizar con más de 50 universidades inscritas a la estrategia, la Secretaría de Educación del Distrito financia programas de pregrado en los niveles técnico, profesional, tecnológico o profesional universitario, ya sea en modalidad presencial, virtual o a distancia.

Entre los requisitos que exige la Secretaría para el acceso al programa está no ser beneficiario de otras estrategias de educación superior en la capital, haberse graduado de bachillerato a partir del año 2011 y contar con un deudor solidario que sea apto para la carrera académica solicitada por el aspirante.

¿Cómo funciona la beca FEST?

Esta beca del Fondo FEST funciona a partir de cualquier periodo y por el tiempo de duración del programa académico establecido a cursar. Por ejemplo, si usted hace la solicitud este mes y en enero cursará tercer semestre en la Universidad Sergio Arboleda, podrá recibir esta ayuda económica para los semestres que le resten.

Para realizar la solicitud para poder aspirar a ser seleccionado, el interesado debe seguir los siguientes pasos:

Realizar la postulación del deudor solidario en este enlace

Esperar al cierre de la convocatoria y consultar el resultado del estudio del deudor solidario en la página del FEST

En caso de tener un deudor solidario apto para la solicitud del programa académico debe realizar la inscripción de la solicitud a la beca en esta página.

¿Que solicitudes serán rechazadas?

1. No cumplir con requisitos establecidos en la convocatoria.

2. No cumplir con requisitos de deudor solidario.

3. No diligenciar adecuadamente el formulario de deudor solidario.

4. No adjuntar toda la documentación establecida en la convocatoria.