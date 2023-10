El cine en Colombia se sigue recuperando: "Cerraremos con 57 millones de boletas vendidas"

Una de las industrias económicas más golpeadas por las restricciones a raíz del Covid-19 fue la del cine. En 2019, el número de películas proyectadas en las salas del país alcanzó la cifra récord de 371, pero en el 2020 bajó significativamente a 109. Al cierre de 2019, estaban abiertos 234 complejos de cine con 1.217 pantallas, y las cifras de 2020 fueron de 129 complejos y 578 pantallas.

De acuerdo a cifras oficiales, Cinemark reportó pérdidas superiores a $70.0000 millones en 2020, sumado a los cinco complejos de cine que tuvo que cerrar a causa de las diferencias por los cambios de precios con los arrendatarios.

A eso también hay que sumarle que a raíz de la pandemia, tomaron fuerza las plataformas de streaming y un gran competidor fue Dinsey+, cuyas películas más exitosas fueron lanzadas primero en la aplicación y luego sí en salas de cine, algo que en un principio ocasionó el decrecimiento de asistentes a las funciones.

Sin embargo, luego de estudiar muchas alternativas, de a poco las empresas van saliendo adelante y reencontrándose con esas cifras que registraban antes del confinamientos.

En diálogo con Noticias RCN Digital, Andrea Beltrán, directora de Martketing de Cinemark Colombia, aseguró que la empresa cerrará el 2023 con alrededor de 11 millones de boletas vendidas, un número un poco inferior al del 2019, pero que teniendo en cuenta todo el contexto que vino después, es una cifra excelente y que marca una recuperación próspera de la industria de cara a lo que viene.

Beltrán también expresó que una de las claves para esta mejora ha sido la implementación de nuevas experiencias a la hora de asistir a cine. Que el espectador no se decante solamente por el hecho de ir a cine, sino realmente marcar la diferencia con quedarse en la casa viendo una película y que el público se enamore de ese elemento diferencia que en particular tiene Cinemark, como una variedad de oferta de géneros distinto al comercial, como el cine católico, que ha tenido una acogida espectacular.

¿Cómo convivir con la competencia del streaming?

El streaming es una alternativa y fue en ese momento una alternativa para el contenido, pero jamás fue una alternativa para la experiencia porque no es lo mismo venir a una sala de cine. Este es un plan de familia, de amigos, de estar juntos. de no interrupciones del domicilio tocando el timbre, de no comerciales. Es un plan en el que estás concentrado de disfrutar unas crispetas deliciosas, una bebidas, un plan de diversión y de entretenimiento. Al final, entonces para nosotros realmente ha sido un reto ser muy creativos e innovadores en en todo lo que significa el entretenimiento. Cuando tú ves lo que la gente ve afuera es una sala con sillas y una pantalla, pero para nosotros es llevar la experiencia de Hollywood a la gente, eso es Cinemark en Colombia.

¿A largo plazo será viable para el cine?

Son dos mercados distintos y dos desarrollos cinematográficos paralelos, pero que son diferentes. Entonces, así como existe ese desarrollo fílmico, específicamente para streaming, también existe todo el tema de filmmaker, que está en Los Ángeles, que apunta específicamente a hacer las películas para verlas en cines. Hay una diferencia en el el tiempo en el que se lanzan las películas para los teatros como Cinemark, que tienen una exclusividad en tiempos de 60 días, o algunos quizá 90, y luego de ese tiempo pasan a plataformas. Entonces seguimos teniendo una ventana de tiempo en la que tenemos ese contenido exclusivo. Hay películas que pasan las plataformas, hay películas que no y hay películas que se desarrollan para plataformas que finalmente nunca se van a ver en la pantalla grande. Entonces digamos que son dos mercados distintos.

¿Cuál es la diferencia que ofrece Cinemark para atraer a la audiencia?

El pertenecer a una compañía multinacional y tener nuestra casa matriz en Estados Unidos, nos obliga a ser sumamente innovadores. Cuando entras a una sala de Cinemark en cualquier ciudad, la infraestructura física, la decoración y la tecnología es exactamente la misma que encuentras en un teatro de Cinemark en Hollywood o en Miami o en cualquiera de las ciudades. Nosotros como marca representamos a Hollywood y lo que hacemos en Colombia es acercar a Hollywood a todas las audiencias. Nosotros no estamos específicamente en sectores muy exclusivos, sino que por el contrario, nos hemos ido a ciudades intermedias. Somos la cadena más diversa geográficamente en Colombia y en Latinoamérica. Tenemos una variedad de oferta grande, no un solo foco. Por ejemplo, ofrecemos un festival religioso, el día del cine, los festivales de películas infantiles y la temporada de terror. Lo que hacemos es ampliar el espectro de posibilidades para todas las audiencias para tratar de acercar el cine a toda la población colombiana, esa es la diferencia que tiene.

¿Qué le aporta Colombia a Cinemark?

Colombia ha sido el tercer mercado que más crece en Latinoamérica después de Brasil y Argentina. Para nosotros realmente la expansión que hemos tenido desde el 2005 hasta ahora, que estamos con 30 teatros, es maravillosa por las las cifras que nos acompañan y por la respuesta de la gente. Cinemark ha tenido, en términos de venta de boletería y de confitería, el de la gente por la marca, y eso para nosotros es muy satisfactorio porque ya nos reconocen y nos eligen. Cada cosa que pensamos, decimos, planeamos, desde marketing y desde todas las áreas de la compañía, todo lo hacemos centrado en el cliente colombiano. Nuestra tarea principal y es algo que viene también desde nuestra casa matriz, es hacer una experiencia de película un cliente a la vez entonces. En eso nos enfocamos, en ser muy creativos, traer innovación y en tener nuevos formatos. Por ejemplo están las salas premier, las sillas D-BOX que se mueven con lo que está pasando con la película, la sala de XD que tiene una pantalla de entre 130 y 170 metros cuadrados. Es decir, esa respuesta de los colombianos nos reta mucho como marca a llevar mucho más.

¿Cuál es el género que más se consume en Colombia?

Las películas familiares. Mario Bros por ejemplo fue la película más taquillera de todo este año, ya no va a haber una igual. Barbie fue la sorpresa del año y sigue generando unas cifras increíbles.

¿De cuánto serán las ganancias para este año?

Haciendo cálculos aproximados, la industria cerrará este año con 57 millones de boletas vendidas en el mercado colombiano. Nosotros estamos apuntando a cerrar entre 10 y 11 millones de boletas vendidas para Cinemark, y eso es una muy buena cifra. Está algo por debajo del registro de 2019.