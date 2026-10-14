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Un colegio afectado por el terremoto recibirá ayuda: así financiarán su reconstrucción

Una iniciativa busca llevar apoyo a comunidades que resultaron afectadas, pero han recibido menos ayudas.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
07:24 p. m.
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La reconstrucción de un colegio afectado por el terremoto del 10 de agosto fue la causa central de la segunda feria 'Ideas de Corazón', realizada el 14 de octubre de 2026 en las instalaciones de UNICERVANTES.

El encuentro reunió actividades de emprendimiento, formación y solidaridad para mantener el respaldo a las comunidades afectadas.

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La iniciativa buscó que el movimiento comercial de la jornada también contribuyera a la recuperación educativa. Para ello, las empresas y los emprendimientos participantes se vincularon con el compromiso de destinar una parte de sus ventas a esa causa.

El compromiso fue donar el 10 % de las ventas

El mecanismo establecido contempló la donación del 10 % del total de las ventas generadas durante la feria para contribuir a la reconstrucción de un colegio ubicado en una de las zonas afectadas por el sismo.

“Todos los emprendimientos participantes donan el 10% del total de las ventas realizadas. Ese porcentaje es destinado para nuestra causa social que es ayudar a la reconstrucción de una institución en una zona afectada", explicó Santiago Peña, líder de relacionamiento de UNICERVANTES.

"No queremos llegar a las principales ciudades que ya han recibido donaciones, sino que buscamos llegar a los municipios aledaños que a veces no reciben tanto. Entonces ese va a ser nuestro primer filtro: indagar qué tanta ayuda han tenido y cómo nosotros podemos aportar", añadió.

Asimismo, el análisis se va a llevar a cabo durante un mes y la idea es que a finales de noviembre inicie a trabajarse en la reconstrucción.

Los alimentos fueron otra vía para apoyar

La feria también incluyó la iniciativa “Un granito de amor”, mediante la cual los asistentes tuvieron la oportunidad de donar alimentos no perecederos. La campaña contempló su entrega a tres fundaciones participantes para apoyar a poblaciones vulnerables.

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El componente solidario compartió espacio con una agenda de formación gratuita sobre finanzas para emprendedores, inteligencia artificial aplicada al marketing y elaboración de hojas de vida en formato ATS.

La jornada buscó, además, conectar a estudiantes y egresados con empresas para programas de prácticas. Así, este encuentro vinculó las oportunidades de formación y empleo con un compromiso de apoyo a la recuperación de una comunidad educativa.

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