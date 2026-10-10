Terremoto en Panamá obligó al desvío de 21 vuelos hacia Barranquilla y Cartagena

El terremoto de magnitud 7,6 registrado este viernes en Panamá tuvo repercusiones en el Caribe colombiano, donde los aeropuertos de Barranquilla y Cartagena activaron planes de contingencia para recibir vuelos desviados tras las afectaciones operativas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Las terminales aéreas colombianas atendieron la llegada de aeronaves procedentes de Panamá mientras las autoridades y las aerolíneas coordinaban la reanudación de las operaciones y la atención a los pasajeros afectados por la emergencia.

Barranquilla recibió 16 vuelos desviados

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, dispuso su infraestructura para recibir 16 vuelos que fueron desviados debido a la contingencia ocasionada por el sismo en Panamá.

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Según el reporte entregado desde la terminal aérea, ocho de esas aeronaves ya retomaron sus rutas una vez se normalizaron las operaciones en el aeropuerto de Tocumen. Sin embargo, los otros ocho vuelos fueron cancelados, por lo que las aerolíneas trabajan en la reorganización de los itinerarios para garantizar que los viajeros lleguen a sus destinos.

La situación afectó a cerca de 1.280 pasajeros, para quienes se activó un plan de contingencia. No obstante, algunos manifestaron su inconformidad debido a que tuvieron que esperar más de siete horas para poder desembarcar de las aeronaves.

Cartagena normalizó operaciones tras atender cinco vuelos

En Cartagena, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez también atendió la emergencia generada por el terremoto en Panamá. La terminal recibió cinco vuelos de Copa Airlines que fueron desviados mientras se desarrollaba la contingencia en el vecino país.

A través de un comunicado emitido durante la mañana de este sábado, el aeropuerto informó que todas las aeronaves que habían sido desviadas despegaron nuevamente hacia Panamá durante la noche del viernes.

La administración de la terminal indicó además que las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad y que no se registran afectaciones en la programación de vuelos. Entretanto, las autoridades aeroportuarias mantienen el monitoreo de la situación y continúan atentas a cualquier información relacionada con las consecuencias del sismo en la región.