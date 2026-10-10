‘El gran abrazo por Cali y el Valle’: una jornada para sanar las heridas que dejó el terremoto

Dos meses después de la tragedia que sacudió a Cali y dejó profundas heridas en cientos de familias, la capital del Valle del Cauca encontró en los abrazos, la música y el acompañamiento emocional una forma de reconstruir la esperanza. La Arena USC fue el escenario de ‘El gran abrazo por Cali y el Valle’, un encuentro para acompañar a quienes todavía intentan asimilar las pérdidas.

Entre los asistentes estuvo Carlos Rebolledo, sobreviviente del terremoto que permaneció 22 horas bajo los escombros de las Torres de Limonar. En medio de la emergencia perdió a su abuela y a su tío, además de su apartamento y la vida que conocía antes de la tragedia.

“Yo estuve 22 horas bajo los escombros, perdí a mi abuela, perdí a mi tío. Yo ya estoy aquí para abrazarnos entre todos y crear un mensaje de esperanza y salir de esta oscuridad”, contó.

Un abrazo para quienes todavía enfrentan el dolor

Con una muleta y las secuelas físicas y emocionales de lo ocurrido, Carlos llegó a la Arena USC dispuesto a recibir el apoyo de otras personas. Aunque reconoció que no acostumbraba a expresar sus emociones mediante abrazos, la jornada le permitió encontrar una nueva manera de afrontar su duelo.

“Esto me ha enseñado a recibir los abrazos, a recibir esa esperanza, esa alegría inmensa que me transmite la gente”, relató. Para él, estos espacios representan un alivio en medio de una cotidianidad marcada por la ausencia de sus seres queridos y por un sufrimiento que, según reconoce, muchas veces los demás no alcanzan a dimensionar.

Su testimonio reflejó el propósito del encuentro: recordarles a los sobrevivientes que no tienen que atravesar solos el proceso de reconstruir sus vidas.

RELACIONADO Chocó requiere cuatro billones de pesos para su reconstrucción tras el terremoto de agosto

La música también se convirtió en refugio

La jornada combinó espacios de acompañamiento emocional, conferencias y presentaciones musicales. En Cali, una ciudad donde la música forma parte de su identidad, cantar y compartir también fue una manera de expresar solidaridad con quienes perdieron familiares, viviendas y mascotas.

DJ Prilla, rescatista del edificio María Elvira, destacó la importancia de mantenerse unidos dos meses después de la emergencia.

“Quisiera darles un gran abrazo a esas personas que perdieron a sus familiares, que perdieron sus mascotas, que perdieron su vivienda. Creo que es un momento de abrazarnos, de estar juntos”, expresó.

‘El gran abrazo por Cali y el Valle’ dejó un mensaje que va más allá de la ayuda material: acompañar también puede ser una forma de reconstruir. Para quienes todavía viven con las heridas de la tragedia, un gesto de solidaridad puede convertirse en un impulso para encontrar fuerzas, mirar hacia adelante y comenzar de nuevo.