¿Cuándo, cómo y dónde acceder a la ‘Primatón’ de junio con hasta 80% de descuento?

Son 17 meses consecutivos en los que el comercio en Colombia ha caído. La eliminación de los días sin IVA, el alza en el costo de vida y las elevadas tasas de interés de las tarjetas de crédito serían factores determinantes para el estancamiento del comercio.

Al terminar el primer semestre del año hay varios eventos que podrían impulsar el crecimiento del comercio: el Día del Padre, la prima de mitad de año, las vacaciones escolares y la Copa América.

Fenalco lanzó una iniciativa denominada como ‘Primatón’ que consiste en darle oportunidades a los colombianos para comprar con descuentos. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó detalles de este evento.

¿Qué es la ‘Primatón’ que ofrecería descuentos de hasta el 80%?

Es una oportunidad muy interesante para que los comercios del país y los colombianos aprovechemos el final de este semestre que viene con la prima que se paga en esos últimos días.

Se debe a que las ventas del comercio, como lo hemos divulgado, han caído durante todos estos meses y hay una cantidad de inventario en el comercio que es necesario rotar y hacer caja.

Es una oportunidad para salir el fin de semana del 28 al 30 de junio con precios especiales en los comercios con descuentos, productos rebajados y muchos de ellos al costo, con descuentos hasta del 80% para que los colombianos tengan la oportunidad de comprar mucho más barato.

Puesto que ya no existen los días sin IVA, que seguramente van a volver, es una oportunidad para que los colombianos puedan comprar a bajo costo los productos que no lo han hecho por las tarifas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés, para que lo puedan hacer este fin de semana con la ‘Primatón’.

¿Cuáles son las perspectivas del comercio en vacaciones de mitad de año y por Copa América?

Junio que venía siendo un mes difícil tiene varios eventos importantes para tratar de salvar el comercio con el Día del Padre, la ‘Primatón’ y la Copa América.

Es evidente que cuando existe esa euforia por nuestra Selección Colombia, los partidos llevan al interés de reunirse, compartir, comprar y es parte de la expectativa alta que tenemos con la Copa América para la reactivación de los restaurantes, bares y el comercio para que le traiga una dinámica distinta a la economía colombiana que viene un poco postrada.

¿Para cuándo podrían volver los días sin IVA en Colombia?

Esta iniciativa la veníamos planteando desde hace mucho tiempo, cuando el Gobierno abolió los días sin IVA, cuando entró en el año 2022.

Nos parece fundamental que se vuelva una política de Estado y que sea para reactivar la economía permanentemente y que los colombianos tengan la oportunidad de comprar durante tres días al año sin el factor del IVA.

Esperamos que el presidente lo sancione, no vemos ninguna objeción para que no sea posible para que no lo haga. Una vez sancionado pasará a reglamentación y ojalá al final del año podamos contar con el primer día sin IVA.

¿Habrá reactivación del comercio esta temporada?

Tenemos esa esperanza en la medida de que también bajen las tasas de interés que es fundamental para tener una dinámica del consumo.

En Colombia hay tres elementos fundamentales cuando se paga:

El efectivo que sigue siendo importante Las tarjetas débito que no tienen costo de interés Las tarjetas crédito es una proporción del 40% con la que los colombianos compran y eso ha hecho que el consumo haya bajado

En la medida que el Banco de la República vaya bajando las tasas de interés, seguramente podríamos ver una reactivación de comercio, además con este tipo de instrumentos desde Fenalco como las fechas especiales, la ‘Primatón’, en el segundo semestre los ‘Black Friday’ y la temporada decembrina. Esperamos que el segundo semestre sea evidentemente cuando se han completado 17 meses consecutivos con la caída del comercio.