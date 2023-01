¿Quiere viajar a Estados Unidos? Esto cuesta la visa americana para 2023

El costo de la visa para los colombianos interesados en viajar a Estados Unidos está establecido en 160 dólares. A través de un video, un portavoz de la Embajada americana en Colombia aclaró que este monto no aumentará para 2023, sin embargo, el aumento está puesto sobre la tasa de cambio, esto implica que el precio de la visa con un dólar a $5.000 es distinto a cuando la divisa está a $4.500 o un poco más.

“El precio de la visa de turismo B1 y B2 no ha aumentado. Sin embargo, este valor sí varía en pesos colombianos dependiendo de la tasa de cambio vigente. Además de este valor, no debes hacer ningún otro pago”, explicó el funcionario. Las visas que menciona son para turistas y no aumentarán su valor. Con el precio del dólar de este viernes 6 de enero, tendría un valor de $785.982,67 aproximadamente.

Puede leer: La lista de países que no solicitan visa para colombianos en 2023

Los tiempos de espera para hacer el trámite de un permiso para ingresar a territorio estadounidense se siguen manteniendo en los 880 días, es decir, dos años. Colombia es el país en el que más se demora el proceso, aun cuando también es el mayor aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Por este motivo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, radicó una solicitud formal para que los colombianos no requieran visa al ingresar al país norteamericano.

Sobre cómo ha avanzado este proceso se sabe poco. Sin embargo, la Embajada informó que, aunque los periodos son demorados, el tiempo puede acortarse dependiendo de la operación interna de la entidad diplomática.

Recomendaciones para la entrevista de la visa americana