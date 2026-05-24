CANAL RCN
Economía

¿Cuándo se celebrará realmente el Día del Padre en 2026?

Día del Padre en Colombia en este 2026 tendría cambios. ¿Por qué?

dia del padre 2026 cuando se celebrara
Foto: Magnific

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
11:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Día del Padre en Colombia podría vivirse de manera diferente en 2026. Aunque la celebración sigue marcada oficialmente para el domingo 21 de junio, la coincidencia con una eventual segunda vuelta presidencial ya llevó a comerciantes y empresarios a impulsar una campaña para adelantar los homenajes una semana.

Reportados en centrales de riesgo seguirán en la lista tras caída de ley: esto pasará
RELACIONADO

Reportados en centrales de riesgo seguirán en la lista tras caída de ley: esto pasará

La iniciativa comenzó a tomar fuerza porque ese mismo fin de semana el país estaría concentrado en las elecciones presidenciales, una situación que impactaría reuniones familiares, eventos y el movimiento comercial.

¿Por qué quieren celebrar antes el Día del Padre?

La propuesta fue impulsada por Fenalco bajo el concepto “El Día del Padre rueda el 14”. La idea no busca cambiar oficialmente la fecha en el calendario, sino motivar a familias y establecimientos a realizar celebraciones el domingo 14 de junio.

El gremio considera que una eventual jornada electoral el 21 de junio podría afectar restaurantes, centros comerciales, bares y otros negocios que suelen tener alta actividad durante esa fecha.

Estos pensionados no recibirán la 'mesada 14' en el mes de junio por esta razón
RELACIONADO

Estos pensionados no recibirán la 'mesada 14' en el mes de junio por esta razón

Además, en días de elecciones suelen aplicarse restricciones relacionadas con reuniones masivas y consumo de bebidas alcohólicas, algo que terminaría golpeando una de las temporadas más importantes para el comercio.

Por eso, diferentes marcas ya analizan promociones y actividades para mover la celebración hacia el fin de semana anterior.

¿Cuándo es oficialmente el Día del Padre en Colombia?

Hasta ahora, el Día del Padre continúa fijado para el tercer domingo de junio, tradición que Colombia comparte con varios países de América Latina.

Eso significa que en 2026 la fecha oficial seguirá siendo el 21 de junio, salvo que exista alguna modificación extraordinaria, algo que por el momento no está contemplado.

La celebración tiene origen en Estados Unidos y nació como un homenaje impulsado por Sonora Smart Dodd, quien quiso reconocer el esfuerzo de su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos.

Con el paso de las décadas, la tradición se expandió y terminó convirtiéndose en una de las fechas familiares y comerciales más relevantes del año.

¿Qué impacto tendría el cambio para el comercio?

El Día del Padre mueve miles de millones de pesos en ventas relacionadas con restaurantes, ropa, tecnología, entretenimiento y regalos.

Incluso, cifras recientes del sector comercial señalan que la fecha ya supera en algunos indicadores al Día de la Madre.

¿Por qué miles de trabajadores están rechazando empleos mejor pagados?
RELACIONADO

¿Por qué miles de trabajadores están rechazando empleos mejor pagados?

Por eso, Fenalco insiste en que anticipar la celebración permitiría mantener el dinamismo económico y evitar que la atención nacional se enfoque exclusivamente en el panorama político.

Mientras tanto, muchas familias ya empiezan a preguntarse si este año el festejo será el 14 o el tradicional 21 de junio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciberseguridad

La peligrosa práctica en edificios que estaría aumentando los accidentes en ascensores

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 23 de mayo de 2026

Otras Noticias

Nasa

Uno de los eclipses solares más largos del siglo podrá verse en estos países: ¿Cuándo es?

La humanidad se prepara para un nuevo eclipse: un evento único en la vida.

Bogotá

Implicados en la muerte de Yulixa Toloza podrían ser imputados con más cargos: ¿Cuáles?

El proceso contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado podría tener avances cuando Medicina Legal dé a conocer el dictamen.

Artistas

Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar en redes sociales

Cuidado personal

¿Cómo proteger el cabello y la piel en la playa o en la piscina?

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: etapa 15 este domingo 24 de mayo