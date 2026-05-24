¿Cuándo se celebrará realmente el Día del Padre en 2026?

El Día del Padre en Colombia podría vivirse de manera diferente en 2026. Aunque la celebración sigue marcada oficialmente para el domingo 21 de junio, la coincidencia con una eventual segunda vuelta presidencial ya llevó a comerciantes y empresarios a impulsar una campaña para adelantar los homenajes una semana.

La iniciativa comenzó a tomar fuerza porque ese mismo fin de semana el país estaría concentrado en las elecciones presidenciales, una situación que impactaría reuniones familiares, eventos y el movimiento comercial.

¿Por qué quieren celebrar antes el Día del Padre?

La propuesta fue impulsada por Fenalco bajo el concepto “El Día del Padre rueda el 14”. La idea no busca cambiar oficialmente la fecha en el calendario, sino motivar a familias y establecimientos a realizar celebraciones el domingo 14 de junio.

El gremio considera que una eventual jornada electoral el 21 de junio podría afectar restaurantes, centros comerciales, bares y otros negocios que suelen tener alta actividad durante esa fecha.

Además, en días de elecciones suelen aplicarse restricciones relacionadas con reuniones masivas y consumo de bebidas alcohólicas, algo que terminaría golpeando una de las temporadas más importantes para el comercio.

Por eso, diferentes marcas ya analizan promociones y actividades para mover la celebración hacia el fin de semana anterior.

¿Cuándo es oficialmente el Día del Padre en Colombia?

Hasta ahora, el Día del Padre continúa fijado para el tercer domingo de junio, tradición que Colombia comparte con varios países de América Latina.

Eso significa que en 2026 la fecha oficial seguirá siendo el 21 de junio, salvo que exista alguna modificación extraordinaria, algo que por el momento no está contemplado.

La celebración tiene origen en Estados Unidos y nació como un homenaje impulsado por Sonora Smart Dodd, quien quiso reconocer el esfuerzo de su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos.

Con el paso de las décadas, la tradición se expandió y terminó convirtiéndose en una de las fechas familiares y comerciales más relevantes del año.

¿Qué impacto tendría el cambio para el comercio?

El Día del Padre mueve miles de millones de pesos en ventas relacionadas con restaurantes, ropa, tecnología, entretenimiento y regalos.

Incluso, cifras recientes del sector comercial señalan que la fecha ya supera en algunos indicadores al Día de la Madre.

Por eso, Fenalco insiste en que anticipar la celebración permitiría mantener el dinamismo económico y evitar que la atención nacional se enfoque exclusivamente en el panorama político.

Mientras tanto, muchas familias ya empiezan a preguntarse si este año el festejo será el 14 o el tradicional 21 de junio.