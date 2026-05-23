Estos pensionados no recibirán la 'mesada 14' en el mes de junio por esta razón

Con la llegada de la mitad del año, miles de jubilados en Colombia recibirán sus mesadas correspondientes al mes de junio. En este periodo se pagará la popular prima. Administradoras de pensiones, lideradas por Colpensiones, ya preparan sus calendarios de nómina para efectuar estos desembolsos de manera directa a las cuentas de los beneficiarios.

No obstante, existe una confusión con respecto a quiénes tienen derecho a este pago del año. Mientras que todos los pensionados del país reciben de manera fija su mesada de diciembre (mesada 13), el beneficio de junio —conocido legalmente como la Mesada 14— está sujeto a estrictas condiciones constitucionales que dejan por fuera a un enorme porcentaje de la población actual de jubilados.

¿Qué pensionados no recibirán mesada 14 en el mes de junio?

La confusión generalizada radica en que muchos ciudadanos creen que la prima de junio es un derecho universal para todos los jubilados del Régimen de Prima Media. Sin embargo, debido al Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, este beneficio se eliminó de forma paulatina.

Estos son los pensionados que no recibirán prima en el mes de junio:

Pensionados después del 31 de julio de 2011: Cualquier ciudadano que haya causado o adquirido el estatus de pensionado con posterioridad a esta fecha queda completamente excluido del beneficio. Para este grupo, la ley colombiana establece un tope máximo de 13 mesadas al año, sin importar el monto que devenguen.

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Pensionados entre 2005 y 2011 con ingresos altos: Aquellas personas cuya pensión se haya causado entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, pero que perciban un ingreso mensual superior a los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Pensionados antes de julio de 2005 con mega-pensiones: Quienes se jubilaron antes del 25 de julio de 2005 pero reciben una mesada superior a los 15 salarios mínimos mensuales.

Cabe recordar que los miembros retirados de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) cuentan con un régimen especial que los exime de estas restricciones, por lo que ellos sí mantienen el derecho a su asignación adicional de mitad de año.

Para el resto de afiliados de Colpensiones que sí cumplen con los requisitos de fecha y montos mínimos establecidos por la ley de 2005, el depósito se realizará de manera habitual junto con el pago de su mesada ordinaria de junio, sirviendo como un sustento vital para miles de hogares en el territorio nacional.