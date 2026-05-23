Reportados en centrales de riesgo seguirán en la lista tras caída de ley: esto pasará

Durante los últimos días, el Congreso de la República archivó definitivamente el proyecto de ley conocido como "Borrón y Cuenta Nueva 2.0".

Con este hundimiento legislativo, se desvanece la posibilidad de una nueva amnistía financiera, dejando a millones de ciudadanos sin el salvavidas que pretendía limpiar sus historiales negativos de centrales de riesgo como Datacrédito y TransUnion.

La iniciativa, que buscaba replicar y ampliar los alivios de la primera ley aprobada en 2021, no logró superar los debates requeridos para su conversión en ley de la República.

El proyecto pretendía dar un respiro a cerca de 14 millones de colombianos atrapados en el "bache" del reporte negativo, reduciendo drásticamente los tiempos de permanencia en las listas de morosos tras haber saldado las deudas.

¿Qué pasará ahora con los reportados?

Ante la realidad jurídica de un proyecto archivado, la única alternativa legal para los ciudadanos que desean recuperar su capacidad de financiación es acogerse a los tiempos estipulados por la ley vigente. Las centrales de riesgo continuarán operando bajo los parámetros normales, donde el tiempo es el único juez:

Mora menor a 2 años: El doble del tiempo que duró el retraso tras realizar el pago.

Mora mayor a 2 años: Un máximo de 4 años una vez la deuda quede completamente saldada.

Deudas sin pagar: El reporte negativo puede prescribir y eliminarse tras 8 años desde que la obligación entró en mora.

¿A quiénes beneficiaba la ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0?

El archivo del articulado golpea de frente a varios de los sectores más vulnerables y dinámicos de la economía. El proyecto contemplaba un régimen de transición y beneficios preferenciales para actores clave que, al ponerse al día o sostener acuerdos de pago por seis meses, saldrían de inmediato de las centrales de riesgo.