Dólar vuelve a subir en Colombia: así se cotiza HOY miércoles 21 de octubre

El precio del dólar registró este miércoles 21 de octubre de 2026 un leve cambio de tendencia en su cotización. Tras varios días de presiones a la baja, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial fijada para la jornada se ubicó en $3.163,76 pesos colombianos, lo que representa un incremento de $7,44 pesos (un ajuste al alza del 0,24%) en comparación con la tasa vigente el martes de $3.156,32.

Aunque el repunte diario rompe con la dinámica bajista de los primeros días de la semana, los análisis comparativos a mediano y largo plazo evidencian que la divisa estadounidense continúa operando en niveles considerablemente inferiores a los registrados en meses y años anteriores.

Frente al mismo día del mes anterior (21 de septiembre), la TRM registró un descenso del 0,91%, lo que equivale a una reducción de $29,16 pesos.

La variación más drástica se observa en la comparativa de doce meses. Respecto al 21 de octubre del año anterior, cuando la TRM se situaba en $3.877,26 pesos, el dólar ha caído un 18,40%, acumulando un descenso de $713,50 pesos.

Así se cotiza el precio del dólar hoy miércoles 21 de octubre

Las entidades financieras y casas de cambio están comprando el dólar a un promedio nacional de $3.112,83 pesos. En ciudades principales como Bogotá, los establecimientos ofrecen rangos de compra que se ubican entre $3.150,00 y $3.185,00 pesos.

Para quienes buscan adquirir dólares en efectivo, el precio de venta al público promedia los $3.221,52 pesos a nivel nacional. En los centros cambiarios de Bogotá, la divisa se cotiza para la venta en un rango de $3.220,00 a $3.240,00 pesos.

La brecha de aproximadamente $108 pesos entre la compra y la venta se mantiene alineada con la estabilidad observada en la TRM oficial de la jornada.

Comportamiento del dólar en los últimos días

Miércoles 21 de Octubre 2026 - 3,163.76 COP

Martes 20 de Octubre 2026 - 3,156.32 COP

Lunes 19 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP

Domingo 18 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP

Sábado 17 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP

Viernes 16 de Octubre 2026 - 3,170.46 COP

Jueves 15 de Octubre 2026 - 3,197.65 COP

Miércoles 14 de Octubre 2026 - 3,181.74 COP