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Dólar vuelve a subir en Colombia: así se cotiza HOY miércoles 21 de octubre

Conozca cómo abrió la divisa extranjera este miércoles.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
08:13 a. m.
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El precio del dólar registró este miércoles 21 de octubre de 2026 un leve cambio de tendencia en su cotización. Tras varios días de presiones a la baja, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial fijada para la jornada se ubicó en $3.163,76 pesos colombianos, lo que representa un incremento de $7,44 pesos (un ajuste al alza del 0,24%) en comparación con la tasa vigente el martes de $3.156,32.

Aunque el repunte diario rompe con la dinámica bajista de los primeros días de la semana, los análisis comparativos a mediano y largo plazo evidencian que la divisa estadounidense continúa operando en niveles considerablemente inferiores a los registrados en meses y años anteriores.

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Frente al mismo día del mes anterior (21 de septiembre), la TRM registró un descenso del 0,91%, lo que equivale a una reducción de $29,16 pesos.

La variación más drástica se observa en la comparativa de doce meses. Respecto al 21 de octubre del año anterior, cuando la TRM se situaba en $3.877,26 pesos, el dólar ha caído un 18,40%, acumulando un descenso de $713,50 pesos.

Así se cotiza el precio del dólar hoy miércoles 21 de octubre

Las entidades financieras y casas de cambio están comprando el dólar a un promedio nacional de $3.112,83 pesos. En ciudades principales como Bogotá, los establecimientos ofrecen rangos de compra que se ubican entre $3.150,00 y $3.185,00 pesos.

Para quienes buscan adquirir dólares en efectivo, el precio de venta al público promedia los $3.221,52 pesos a nivel nacional. En los centros cambiarios de Bogotá, la divisa se cotiza para la venta en un rango de $3.220,00 a $3.240,00 pesos.

La brecha de aproximadamente $108 pesos entre la compra y la venta se mantiene alineada con la estabilidad observada en la TRM oficial de la jornada.

Comportamiento del dólar en los últimos días

Miércoles 21 de Octubre 2026 - 3,163.76 COP
Martes 20 de Octubre 2026 - 3,156.32 COP
Lunes 19 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP
Domingo 18 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP
Sábado 17 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP
Viernes 16 de Octubre 2026 - 3,170.46 COP
Jueves 15 de Octubre 2026 - 3,197.65 COP
Miércoles 14 de Octubre 2026 - 3,181.74 COP

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