¿Recibe dólares del exterior? Importante banco cambió su tasa y ahora entrega más pesos por cada USDC

Quienes reciben dinero del exterior a través de Littio pueden obtener más pesos al convertir sus dólares digitales (USDC). La plataforma modificó el margen que aplica sobre su tasa de referencia y el cambio entró en vigencia el 4 de septiembre de 2026.

La medida llega en un momento en que las remesas tienen un peso considerable en los ingresos de los hogares colombianos. En el primer trimestre de 2026, el país recibió cerca de USD 3.347 millones por ese concepto, según las cifras del Banco de la República.

Para una persona que recibe recursos del exterior, la cantidad final de pesos depende de otras variables más que el precio del dólar. También influyen el margen de conversión de la plataforma y las tarifas que cobra por recibir el dinero. Por eso, dos servicios pueden entregar montos distintos aunque la operación se haga el mismo día.

¿Cuántos pesos más recibirán los usuarios de Littio?

Antes del ajuste, Littio aplicaba un margen de $70 por debajo de su tasa de referencia a la mayoría de los usuarios. Además, para quienes habían recargado mediante ACH o blockchain en los 30 días anteriores, el margen era de $25.

Según la información entregada por la compañía, el cambio mejora la conversión en $50 por cada dólar digital (USDC) para el primer grupo y en $5 por USDC para el segundo. En una operación de 1.000 USDC, esas diferencias equivalen a $50.000 y $5.000 adicionales, respectivamente, si la tasa de referencia permanece igual.

Por ejemplo, con una tasa de referencia hipotética de $3.150, el usuario sujeto al margen anterior de $70 recibía $3.080 por USDC. Bajo el nuevo margen de $20, recibiría $3.130. Se trata de un ejercicio para mostrar el efecto del ajuste: la tasa disponible al momento de una operación real puede variar.

“Es importante mirar no solo la cotización del dólar, sino también el margen que aplica cada plataforma y las tarifas asociadas”, señala Iván Torroledo, COO y cofundador de Littio.

¿Qué cambia en las transferencias desde Estados Unidos y Europa?

Littio también informó que reemplazó la comisión anterior del 0,6 % para transferencias entrantes por un cobro fijo de 2,99 unidades del activo recibido. Así, una transferencia por ACH desde Estados Unidos tendrá un cargo de 2,99 USDC, mientras que una recibida por IBAN desde Europa tendrá uno de 2,99 EURC.

El efecto de esa tarifa depende del monto enviado. Al ser fija, representa una proporción menor en las transferencias grandes, pero puede superar el cobro anterior en algunas operaciones pequeñas. Por ejemplo, el 0,6 % de 1.000 unidades equivale a 6, mientras que la nueva tarifa sería de 2,99.

Antes de convertir o recibir dinero, el usuario puede revisar por separado la tasa ofrecida y el cargo por transferencia. Ambos valores determinan cuánto tendrá finalmente disponible en pesos.