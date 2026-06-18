Nuevos empleos en Bogotá: así puede postularse a las 60 vacantes de asesor en call center

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer nuevos detalles de la estrategia de ‘Talento Capital’ con la que buscan seguir conectando a los ciudadanos con oportunidades laborales en la capital del país.

Conozca aquí los requisitos para aplicar, de manera virtual, a las 60 vacantes disponibles para asesor de call center.

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Ofertas de empleo como asesor de call center en Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá reveló mayor información sobre la feria de Empleo Virtual se llevará a cabo este viernes 19 de junio. Las vacantes van dirigidas a personas con formación desde bachillerato, sin experiencia previa y que puedan desempeñarse en atención al cliente.

Las 60 vacantes disponibles requieren de una excelente comunicación, actitud y servicio por medio de llamadas telefónicas.

Dentro de las funciones se llevarán a cabo las ventas de servicios de internet, televisión y telefonía hogar, promoción de planes móviles y soluciones personalizadas, brindar asesoría integral a las y los clientes, cumplir metas comerciales y de calidad, realizar el registro de información en sistemas de gestión y fortalecer el posicionamiento de la marca mediante una atención cercana y efectiva.

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¿Cómo postularse a la oferta de empleo en call center?

La postulación para estas vacantes se realizará de manera virtual durante este viernes 19 de junio de 2026 desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Se debe confirmar la asistencia a través del formulario oficial que se puede encontrar en la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Así mismo, los interesados podrán conectarse a dicha convocatoria a través de la plataforma Microsoft Teams.

La Secretaría Distrital de Desarrollo y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hicieron énfasis en que no se requieren intermediarios ni pagos de dinero para postularse. Esto con el objetivo de hacer un llamado a la ciudadanía para evitar estafas.

Finalmente, la Alcaldía de Bogotá recordó a los interesados mantenerse al tanto sobre las nuevas ofertas de empleo, consejos para los procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos, construcción de mejores hojas de vida, entre otros autos, a través del WhatsApp Empleo Bogotá.