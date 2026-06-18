Esta es la cantidad de policías que custodiarán Bogotá durante las elecciones tras alertas de seguridad

A pocos días de la jornada electoral, las autoridades intensificaron las medidas de seguridad en Bogotá y en diferentes regiones con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y asegurar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad.

La decisión se tomó tras una reunión de alto nivel realizada en Ciudad Bolívar, en la que participaron el Ministerio de Defensa, la administración distrital y la cúpula de la Fuerza Pública.

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Allí se revisaron los escenarios de riesgo y se definieron acciones específicas para blindar el proceso democrático. Como resultado, se confirmó uno de los mayores despliegues operativos de los últimos procesos electorales.

¿Cuántos policías estarán desplegados durante las elecciones?

Las autoridades informaron que más de 120.000 integrantes de la Policía Nacional estarán distribuidos en todo el territorio colombiano para acompañar la jornada electoral.

De ese total, 21.000 uniformados estarán concentrados en Bogotá, donde tendrán la tarea de custodiar puestos de votación, apoyar controles de seguridad y responder ante cualquier situación que pueda afectar el desarrollo normal de las elecciones.

El objetivo principal es garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y seguridad.

¿Por qué se reforzó la vigilancia en Bogotá?

El aumento del pie de fuerza responde a alertas relacionadas con posibles afectaciones al orden público y al análisis de escenarios de riesgo realizados por las autoridades.

Según el balance entregado después del consejo de seguridad, se estableció una priorización territorial para concentrar capacidades en zonas consideradas sensibles o con mayores niveles de alerta.

Las autoridades explicaron que la seguridad de la capital también depende de fenómenos que ocurren en municipios cercanos y otras regiones del país, por lo que el monitoreo se está realizando de manera articulada.

¿Cómo se definieron las zonas priorizadas?

Para organizar el despliegue, las autoridades construyeron un mapa integral de seguimiento y análisis en el que participaron más de 106 mesas de trabajo y cerca de 1.200 delegados.

Ese ejercicio permitió identificar territorios con mayores riesgos antes, durante y después de la jornada electoral y establecer medidas diferenciadas según las necesidades de cada zona.

La estrategia busca optimizar la presencia institucional y reaccionar con mayor rapidez frente a cualquier eventualidad.

¿Qué otras medidas acompañarán la jornada electoral?

Además del componente policial, el Gobierno y diferentes entidades nacionales y territoriales consolidaron una denominada Ruta de Garantías, una estrategia orientada a coordinar acciones de prevención y protección del proceso democrático.

Las autoridades insistieron en que la seguridad no depende únicamente de la Fuerza Pública y realizaron un llamado a los ciudadanos para participar con respeto, tolerancia y responsabilidad.