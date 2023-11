Fenalco pide aplazar trámite de reforma laboral mientras se define aumento del salario mínimo

Este martes 28 de noviembre comienza la puja para definir el aumento del salario mínimo de 2024. Uno de los integrantes de la mesa de concertación que se instala con empleadores, trabajadores y Gobierno es Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación de Comerciantes Empresarios, Fenalco, quien conversó con Noticias RCN sobre la negociación que viene.

Noticias RCN: ¿En cuánto cree usted que va a estar la carta que presenten los empresarios para el aumento?

Jaime Alberto Cabal: La verdad es que la negociación comienza hoy, pero todavía no hemos visto el resultado de la inflación, que es una variable supremamente importante, ni tampoco el Índice de Productividad. No hay una cifra concreta en este momento, pero lo que sí hemos dicho es que el incremento del salario debe estar basado en la inflación más la productividad, pero este año debemos ser muy cautelosos y cuidadosos en no hacer un aumento muy superior porque estamos en un escenario inflacionario y un decrecimiento de la economía.

Por otra parte, también nos parece relevante que el Gobierno adelante los decretos correspondientes para desindexar muchos rubros como la salud, educación y servicios públicos, que están atados al incremento del salario mínimo, para que este verdaderamente refleje la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Noticias RCN: ¿De cuánto podría ser un aumento razonable del salario mínimo?

Jaime Alberto Cabal: Hablar de cifras exactas en este momento es prematuro, pero si uno suma que la inflación va a estar seguramente entre 9% y 10% y la productividad, que no debe ser muy alta, pues estaríamos hablando de un 10% o máximo 11% que refleja la ecuación fundamental. Repito, lo que pasó el año anterior fue un incremento muy por encima de esa suma y creemos que este año no hay un escenario propicio para hacer lo mismo.

Noticias RCN: ¿Por qué no es conveniente que se mezcle la discusión del salario mínimo con la de la reforma laboral?

Jaime Alberto Cabal: Hemos enviado una solicitud a los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre que no es conveniente iniciar el debate de la reforma porque nos podemos enfrentar a un escenario del incremento de 10 u 11% del salario más los costos laborales que trae el proyecto que pueden ser entre 30% y 40%. No se debe distraer lo del salario por la reforma, por eso tiene que ser en 2024 cuando se debata.