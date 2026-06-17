¿Cómo pagar una compra con dos tarjetas? El nuevo sistema que beneficia a 8 millones de colombianos

El comercio electrónico en Colombia no para de crecer. Según datos de la Superintendencia Financiera, en el país se realizan en promedio 39.000 operaciones por minuto, de las cuales el 82% se procesa a través de canales digitales. Sin embargo, uno de los mayores dolores de cabeza para los usuarios y los comercios sigue siendo el abandono del carrito de compras debido a la falta de cupo o fondos suficientes en una sola cuenta bancaria.

Para resolver este problema, la pasarela de pagos ePayco ha lanzado una solución revolucionaria en el mercado local: un sistema que permite combinar tarjetas de débito y crédito en un mismo pago, una alternativa que promete beneficiar a más de 8 millones de colombianos.

¿En qué consiste el pago con dos tarjetas simultáneas?

La nueva herramienta de ePayco permite a los consumidores dividir el costo de una compra de alto valor utilizando dos plásticos diferentes en una sola transacción. Lo innovador de este sistema es su flexibilidad: el usuario puede elegir combinaciones personalizadas (como un 70/30 o un 80/20 del total de la factura) y utilizar fondos de débito o cupos de crédito, sin importar si las tarjetas pertenecen a diferentes franquicias o bancos.

"La principal ventaja del sistema frente a otros métodos disponibles en el mercado local es que ayuda a las personas a realizar compras importantes con las tarjetas que ya poseen, superando la barrera de los límites de crédito insuficientes si una sola alternativa no cubre el valor total", explica Juan David Rúa, CEO de ePayco.

De acuerdo con un estudio de la firma Fiserv, el 64% de los colombianos con acceso a servicios bancarios prefiere usar el débito, mientras que el 37% opta por el crédito. Esta nueva solución unifica ambos mundos, permitiendo que el comprador use el dinero que tiene disponible en su cuenta de ahorros y financie el saldo restante con su tarjeta de crédito.

Supera el límite de crédito: Permite realizar compras importantes en categorías como tecnología, turismo o electrodomésticos sin verse frenado por el cupo insuficiente de un solo plástico.

Mecanismo de autofinanciación eficiente: Al distribuir el saldo, el usuario puede elegir diferentes plazos de cuotas o aprovechar distintas fechas de corte, evitando el uso de créditos tradicionales con tasas de interés elevadas.

Sin trámites adicionales: El proceso se realiza en tiempo real dentro de la misma pasarela de pago, eliminando la necesidad de llenar formularios extensos.

Un salvavidas para el comercio electrónico y las MiPymes

Para los comercios y las microempresas en Colombia, la falta de flexibilidad en los métodos de pago tradicionales se traduce en ventas perdidas. Al habilitar la opción de pagar con dos tarjetas, las tasas de conversión digital aumentan notablemente, rescatando transacciones de "alto ticket" que antes se frustraban en el último paso.

En términos de seguridad, ePayco garantiza que cada tarjeta utilizada pase de forma individual por estrictos controles de identidad y protocolos de autenticación obligatorios. Esto asegura que el proceso sea 100% confiable y reduce drásticamente el riesgo de fraude electrónico.

Con la mayoría de sus comercios aliados listos para operar, esta herramienta no solo simplifica las finanzas de los hogares colombianos, sino que alinea el comercio electrónico del país con los más altos estándares operativos globales.