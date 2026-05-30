Comercio electrónico en Colombia: estrategias para vender más

Sin embargo, para triunfar en jornadas de descuento como el Cyber Day o Hot Sale, tener precios bajos ya no es suficiente.

El boom del comercio electrónico en Colombia y sus nuevos retos

El panorama de las ventas digitales en el país atraviesa su mejor momento histórico. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el valor corriente de las ventas en línea alcanzó la sorprendente cifra de 145,4 billones COP, consolidando el nivel más alto registrado desde el año 2019.

Frente a este escenario de hipercrecimiento, la batalla por captar la atención y el bolsillo del consumidor ha evolucionado. De cara a fechas de alto impacto comercial, las empresas colombianas enfrentan un reto que va mucho más allá de ofrecer atractivos descuentos: el verdadero desafío radica en transformar montañas de datos crudos en decisiones de negocio inteligentes.

Es aquí donde compañías tecnológicas como Arbusta, especializadas en la gestión de datos para e-commerce, se han posicionado como aliadas estratégicas. Con más de una década de trayectoria, esta firma trabaja tras bambalinas con gigantes del mercado como Mercado Libre, Kavak, PedidosYa, Grupo Nutresa y Sura.

En un escenario en el que el comercio electrónico consolidó una base de consumidores cada vez más activos, no se puede competir con catálogos desorganizados o precios desalineados

Explica Clemencia Nicholson, CEO de Arbusta, dejando clara la premisa que rige el mercado actual.

Soluciones tecnológicas clave para fechas de alto impacto

Cuando se acercan eventos masivos como el Cyber WOW, el Cyber Day o el Hot Sale, la infraestructura tecnológica de las marcas se pone a prueba. Para garantizar el éxito operativo, las empresas están implementando cuatro soluciones críticas:

Soporte a operaciones (OPS Support): Gestión ágil de consultas y reclamos en tiempo real para evitar cuellos de botella en atención al cliente.

Gestión ágil de consultas y reclamos en tiempo real para evitar cuellos de botella en atención al cliente. Inteligencia de mercado (Market Intelligence): Monitoreo constante y seguimiento de precios de productos (SKUs) en la competencia para ajustar estrategias sobre la marcha.

Monitoreo constante y seguimiento de precios de productos (SKUs) en la competencia para ajustar estrategias sobre la marcha. Validación y gestión de riesgos: Procesos estrictos para garantizar transacciones seguras.

Procesos estrictos para garantizar transacciones seguras. Entrenamiento de Inteligencia Artificial (AI Training): Optimización de motores de búsqueda y automatización de procesos internos.

El impacto de estas medidas es directo y medible. Según Martín Senderey, COO de la compañía, tener un catálogo optimizado mejora la experiencia del cliente hasta en un 36%.

Cuando un usuario busca ‘zapatos’, espera ver imágenes, talles y reseñas. Nosotros estructuramos esa información para que las búsquedas sean precisas

Prevención de fraudes en compras online: un pilar innegociable

Los picos de facturación traen consigo un aumento proporcional en el riesgo operativo. El incremento acelerado en el volumen de transacciones amplía la exposición a errores logísticos y, de manera más crítica, a potenciales ciberdelitos.

La respuesta de la industria ha sido la externalización y blindaje de procesos. Delegar la detección de fraudes y la moderación de publicaciones a sistemas entrenados permite que las marcas atiendan la avalancha de demanda sin comprometer la seguridad ni la experiencia final de sus usuarios. Como subraya Senderey, en estas fechas de alto tráfico, la seguridad es "tan crítica como tener servidores estables".

Inteligencia artificial y el factor humano detrás de los datos

Más allá de la estacionalidad de los descuentos, el verdadero valor a largo plazo reside en la "refinería de datos". Aunque muchas organizaciones en Colombia ya han adoptado herramientas de Inteligencia Artificial, pocas logran traducir esa tecnología en productividad real debido a la mala calidad de su información base.

Stephanie Villa Castillo, CBO de Arbusta, enfatiza que el objetivo central es estructurar y enriquecer la información para no perder escala. Curiosamente, el éxito de este modelo tecnológico depende de un factor humano excepcional: el 70% de los colaboradores de Arbusta no tenían experiencia previa en la industria tech. Son reclutados y capacitados desde cero, generando un impacto social profundo que convierte a jóvenes talentos latinoamericanos en piezas clave para el sector corporativo.

Con una nueva temporada de descuentos a la vuelta de la esquina, el mensaje para el ecosistema corporativo es contundente: aquellas empresas que inviertan hoy en la calidad de sus datos no solo triunfarán en sus próximas campañas, sino que cimentarán una ventaja competitiva invaluable para el resto del año.