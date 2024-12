Cuidado se daña su 24 de diciembre: esta es la multa si conduce con su vehículo en pico y placa

Durante el 24 de diciembre las personas acostumbran a realizar una gran cantidad de diligencias. Pues, terminan de comprar lo que falta para la cena navideña, alistan los últimos regalos, asisten a los cajeros para retirar dinero en efectivo y, por último, se dirigen a la casa en la que van a disfrutar de la Navidad.

Sin embargo, es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que este 24 de diciembre no es un día festivo y que, en consecuencia, no hay restricciones en el pico y placa. Por ende, la recomendación de las autoridades es que respeten la directriz para que no se expongan a una multa que puede ser dolorosa para sus bolsillos.

¿Qué vehículos particulares tienen pico y placa este 24 de diciembre en Bogotá?

Los vehículos particulares que tienen pico y placa este 24 de diciembre del 2024 son los que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

Además, los taxis a los que les corresponde respetar la medida son los que poseen placas que terminan en 7 y 8. La restricción inició a las 6:00 de la mañana y estará vigente hasta las 9:00 de la mañana.

¿De cuánto es la multa por conducir un vehículo con pico y placa?

Las autoridades han enfatizado que al conducir un vehículo con pico y placa se comete la infracción C14, por la cual corresponde pagar 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 650.000 pesos colombianos.

Pero, más allá de la multa, la Policía de Tránsito tiene la orden de inmovilizar un vehículo que se encuentre movilizándose en pico y placa para, posteriormente, llevarlo en una grúa hasta los patios. En consecuencia, los gastos podrían acrecentarse en ese procedimiento.

"El Distrito definió la continuidad en la restricción del pico y placa con el fin de aliviar la movilidad en las festividades y generar mejor tránsito en la ciudad, debido a los frentes de obra del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de la Línea 1 del Metro de Bogotá", explicó la Alcaldía.