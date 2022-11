La fecha en la que se pagaría el aguinaldo navideño y el último giro de Ingreso Solidario

Siguen siendo muchas las especulaciones sobre lo que pasará no solo con el futuro de programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, sino que también se desconoce la fecha de pago del último giro del subsidio que recibían más de cuatro millones de hogares colombianos en condición de vulnerabilidad.

Se trata del Ingreso Solidario, el programa de apoyo económico de mayor cobertura del país, que fue creado por el expresidente Iván Duque durante la pandemia del covid-19. Este subsidio era consignado a cada familia a través de un cronograma de pagos bimensual.

El último giro correspondiente a los dos últimos meses de 2022 debía ser entregado durante la segunda semana de noviembre, pero el Departamento de Prosperidad Social anunció una serie de ajustes en los pagos debido a la inclusión del aguinaldo navideño que sería entregado a más de un millón de beneficiarios, principalmente a madres cabeza de hogar.

El Gobierno Nacional ha establecido una fecha en la que podría entregar el pago de noviembre y diciembre que debe ser antes del 31 de diciembre. Aunque es la fecha de desembolso que se maneja, hasta el momento no ha sido confirmada.

¿Cuándo pagarán el último giro de Ingreso Solidario?

Lo que se conoce por ahora es que tanto el último pago de Ingreso Solidario que corresponde a los meses de noviembre y diciembre, y el aguinaldo navideño de $500.000 serán consignados en simultáneo.

No hay una fecha formal de pagos en este momento porque aún no se ha expedido la resolución. Sin embargo, la directora del DPS, Cielo Ruquinse, le habría confirmado a Blu Radio que este pago no se realizaría antes de Navidad, en vista de que estos cambios suponen una serie de procesos que vienen desarrollándose.

La transferencia está asegurada y con ese criterio, madres cabeza de familia de los sectores más vulnerables serán beneficiadas, así como familias que no estaban recibiendo ninguna transferencia por parte del Estado.

Sería hasta el próximo 26 de diciembre que se comiencen a girar los pagos de los últimos meses de 2022 a las familias beneficiarias. Los desembolsos comenzarían desde el 26 de diciembre y finalizarían el 14 de enero.

Estos serían los primeros cambios del gobierno de Petro en el programa de interés social que fue creado durante la pandemia del covid-19 para mitigar las devastadoras consecuencias que sufrieron las familias más vulnerables del país.

¿Quiénes recibirán el bono de $500.000?

Lo que se conoce hasta el momento es que habrá una variación en los montos a entregarse a los beneficiarios:

Familias grupo A del Sisbén recibirán $500.000 (aguinaldo navideño)

recibirán $500.000 (aguinaldo navideño) Familias grupo B del Sisbén recibirán $420.000

recibirán $420.000 Familias grupo C o sin Sisbén IV recibirán $400.000

El propio presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que el subsidio de $500.000 mensuales a madres cabeza de hogar con hijos en edad primaria (0 - 6 años) debe llegar a 1.5 millones de mujeres.