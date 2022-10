¡Atención! Gobierno Petro dice que estudia cifras para nuevos contratos de exploración de petróleo

El tema de la exploración y explotación de hidrocarburos sigue siendo un tema de la agenda nacional. Desde el anuncio de que no se firmarían más contratos, la polémica está a la orden del día.

“No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido”, fue la polémica frase de la viceministra de Minas y Energía, Belizza Janet Ruiz hace más de 20 días y que generó revuelo.

Desde ahí se ha venido hablando de los perjuicios que esto podría tener para la economía del país y hasta el golpe que podría haber en la inflación. Este jueves, desde Crédito Público se le siguió bajando el tono a esa polémica declaración y se abrió la posibilidad de que se vuelva a tener nuevos contratos de exploración y explotación.

“Con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en combinación con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se han venido revisando las cifras fiscales, la coyuntura económica local e internacional y dependiendo de los números y de esa realidad tan estresante en materia de liquidez internacional, mercado de deuda, mercados cambiarios, serán los números los que determinen la decisión final de un tema tan importante para el país como es la reapertura de nuevos pozos petroleros en Colombia”, aseguró José Roberto Acosta Ramos, director de Crédito Público.

Ecopetrol tampoco lo descarta

Saúl Kattan, uno de los hombres designados por el presidente Gustavo Petro para conformar la junta directiva de Ecopetrol, habló este jueves en A lo que vinimos, de Noticias RCN, sobre la expectativa al interior de la empresa frente a las intenciones del Gobierno y la posición del mandatario sobre el tema de los hidrocarburos.

"No creo que la puerta esté cerrada para los nuevos contratos de exploración, debido a las circunstancias económicas del país y a nivel mundial. Todo esto nos lleva a abrir el debate con el Gobierno Nacional y decidir cuál es la mejor opción, si continuar o no con la exploración, pero el debate no está cerrado", aseguró.

Los problemas si no hay más exploración

La producción empezaría a caer desde 2023, al ritmo de la declinación natural de las reservas y como resultado de la menor de inversión, según un informe detallado de Corficolombiana.

Para Colombia, esta decisión tendría consecuencias importantes no solo sobre la inversión en exploración, sino también en aquella destinada al desarrollo y explotación de yacimientos descubiertos de petróleo y gas. Los efectos macroeconómicos serían drásticos e inmediatos sobre la tasa de cambio y la balanza comercial.

“Esto debilitaría la actividad petrolera para crear una política centrada en energéticos renovables no convencionales. Lo anterior no solo desincentivaría las nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos, sino también aquellas en proyectos de desarrollo de reservas y recursos descubiertos, haciendo más lenta su ejecución e incluso poniendo en riesgo su viabilidad económica”, añade el informe de Corficolombiana.

Hay que destacar que los proyectos de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos requieren de inversiones de largo plazo que tienen inherentes riesgos geológicos (probabilidad de que la exploración no sea exitosa), adicionales a aquellos en materia regulatoria, institucional y operativa, tales como cambios en las condiciones tributarias, contractuales, políticas y socioambientales.

Las principales consecuencias de una política de hidrocarburos que descarta la nueva exploración es que anticipa al año 2023 el inicio de la caída en la producción de crudo y al año 2028 la pérdida de la autosuficiencia petrolera.

"Esto supondría que desde el próximo año empezarían a caer los ingresos del país por exportaciones de crudo –su principal fuente de divisas– y desde 2028 tendríamos que importar petróleo para satisfacer la demanda interna (destinando divisas que tendrían que ser generadas por una fuente distinta al sector petrolero y sacrificando su uso para comprar otros bienes y servicios del exterior)", concluye el análisis.