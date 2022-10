¡Atención! Directivo de Ecopetrol asegura que no están cerradas las puertas a nuevos contratos de exploración

Sobre el tema de exploración y explotación petrolera se han generado polémicas declaraciones en lo que va corrido del nuevo Gobierno, algunas con fuertes repercusiones a nivel económico y con bastantes críticas por parte del sector empresarial y de hidrocarburos.

La incertidumbre sobre este tema en el país no solo afecta a empresas como Ecopetrol, sino a expertos que piensan que es un mal momento para frenar los nuevos contratos de exploración en el país, sobre todo de cara a la eventual recesión que se podría presentar en el mundo durante 2023.

Saúl Kattan, uno de los hombres designados por el presidente Gustavo Petro para conformar la junta directiva de Ecopetrol, habló en A lo que vinimos sobre la expectativa al interior de la empresa frente a las intenciones del Gobierno y la posición del mandatario sobre el tema de los hidrocarburos.

Noticias RCN: ¿Cómo está el ambiente en Ecopetrol de cara a la primera junta con los nuevos integrantes?

S.K.: Hay muy buen ambiente, los resultados han sido buenos con el precio del petróleo y el manejo que se le ha dado hasta ahora a esos recursos. El viernes vamos a revisar los resultados del tercer trimestre del 2022 y espero que sean positivos.

Noticias RCN: ¿Cuál es su posición frente a los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos?

S.K.: No creo que la puerta esté cerrada para los nuevos contratos de exploración, debido a las circunstancias económicas del país y a nivel mundial. Todo esto nos lleva a abrir el debate con el Gobierno Nacional y decidir cuál es la mejor opción, si continuar o no con la exploración, pero el debate no está cerrado.

Noticias RCN: ¿Usted cree que se puede lograr presionando tanto la transición energética?

S.K.: Una transición energética, por más voluntad política que haya, no se puede hacer de la noche a la mañana y tampoco es barata. Hay que invertir unos recursos importantes y eso toma tiempo, no sé si son 10 años, 15 o 20, no tengo idea en este momento del tema.

Noticias RCN: ¿Qué piensa el presidente de todo el panorama de los hidrocarburos?

S.K.: Creo que el presidente es una persona muy sensata, ha estado abierto a muchos temas, tiene sus ideas por supuesto, sin embargo, está dispuesto a mirar las opciones y evaluar cosas diferentes que no necesariamente están en el plan inicial.